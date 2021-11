Messerschmidt: Afviser kampvalg mod Inger Støjberg

Der skal findes en ny frontfigur for Dansk Folkeparti, efter Kristian Thulesen Dahl trak stikket i kølvandet på det katastrofale kommunalvalg.

Morten Messerschmidt har længe flirtet med tanken om at blive DF's nye formand, men i programmet 'Lippert' på TV 2 News afviser han at stille op til formandsposten, hvis løsgænger Inger Støjberg træder ind fra sidelinjen og ønsker at være ny kvinde i spidsen for partiet.

- Hvis Inger Støjberg gerne vil være formand for Dansk Folkeparti, så tror jeg allerede nu her i aften, at jeg kan sige, at så vil jeg klappe i mine små hænder. Så stiller jeg ikke op, siger han til Lippert på TV 2 News.

Den nye formand skal findes på et ekstraordinært landsmøde 23. januar, hvor flere DF-profiler har været nævnt som potentielle afløsere for Thulesen Dahl.

Ville udskyde landsmøde

Blandt andre kan næves DF's eneste medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod, der tidligere foreslog, at DF'erne ventede på en afgørelse i Morten Messerschmidts ankesag om EU-svig og dokumentfalsk i landsretten og Inger Støjbergs sag i rigsretten.

Dermed skulle Dansk Folkeparti ind i marts, før der skulle vælges en ny formand efter Kristian Thulesen Dahl, der trak sig onsdag efter det katastrofale kommunalvalg.

Det forslag blev sparket til hjørne af en anden DF-profil, Martin Henriksen, der i begyndelsen af november blev fyret fra sin stilling som konsulent i Dansk Folkeparti.

- Jeg synes, den desværre viser nogle af de ting, som er gået galt for Dansk Folkeparti gennem en del år efterhånden. Nemlig at man altid finder en eller anden undskyldning for at udskyde beslutninger, sagde Martin Henriksen til Berlingske.

Martin Henriksen fortalte tirsdag til Ritzau, at han ikke ønskede at løfte sløret for, hvem han støttede i formandskampen.

Hverken Peter Kofoed eller Martin Henriksen har afvist at stille op for det skrantende parti, hvor kommunalvalget fik sat en tyk streg under, hvor stor en krise partiet er i, da de fik en gigantisk vælgerlussing og gik tilbage i 98 ud af 98 kommuner.

Kandidaterne til formandsposten i DF skal sendes melde ud 7. januar, hvilket er lige efter rigsretssagen mod Inger Støjberg er afsluttet.

Støjberg selv holder kortene tæt ind til kroppen, fordi hovedpersonen selv afventer resultatet af sin retssag.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der er en række DF'ere, der har spurgt. Nu står jeg ved afslutningen af en rigsretssag, og jeg kan udmærket godt forstå, at I spørger, men jeg har ikke noget at sige om det nu her, sagde hun.