Messerschmidt bare centimeter fra fup-underskrift

EU-SKANDALEN: Den tidligere Meld-formand Morten Messerschmidt skrev under på falsk hotelkontrakt, selvom han kunne se, at indholdet var opspind.

Morten Messerschmidts signatur står få centimeter fra en fup-underskrift på en falsk hotelkontrakt i skandalesagen om Dansk Folkeparti og EU-midler.

Fupunderskriften tilhører en central figur i DFtoppen, som Messerschmidt har kendt i årevis.

Falske DF-underskrifter sendt til Bagmandspolitiet

Der ringede dog tilsyneladende ingen alarmklokker hos DF's europæiske stemmesluger, da han selv satte pennen til papiret i København 25. maj 2015.

Cand. jur. Morten Messerschmidt skrev som Meld-formand sirligt under på kontrakten til 100.000 kroner mellem den skandaleombruste europæiske partialliance og Color Hotel Skagen.

Fem centimeter til højre for Messerschmidts underskrift stod navnet: Jeanie Nørhave.

Nørhave fremgik af kontrakten som hotellets ' chef for personale og administration', men på det tidspunkt havde hun været personale-og sekretariatschef for Dansk Folkeparti i ni år.

De har festet sammen

Jeanie Nørhave begyndte som DF-chef på Christiansborg i 2006. Dengang var Morten Messerschmidt medlem af Folketinget for DF, hvilket han var frem til 2009, hvor han blev valgt til EU-Parlamentet.

Dermed har de haft deres daglige gang sammen i årevis, samtidig med, at de begge har deltaget på DF's årsmøder, julefrokoster og valgfester.

Hvad tænkte han?

Ekstra Bladet har spurgt Morten Messerschmidt, hvorfor han skrev under ved siden af partifællens fupsignatur, og hvem der fik ideen? Han har ikke svaret.

EU-bombe under Tulle: DF lavede falske hotel-kontrakter

Som Ekstra Bladet afslørede onsdag, havde DF også 2014 fabrikeret en falsk Meld-kontrakt med Hotel Koldingfjord. Den samlede værdi af de to kontrakter udgør cirka 200.000 kroner.

Kontrakterne er overfor EU-systemet brugt som dokumentation for afholdelse af to EU-konferencer. Men reelt var der tale om DF's sommergruppemøder.

Opdaget af svindeljægere De to falske underskrifter fra DF's personalechef dukkede op på radaren hos EU's kontor for antisvindel, Olaf, da de undersøgte Meld-og Feld-sagen.

Det viser en række interne dokumenter fra Olaf, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Olafs informationer om DF-medarbejderens underskrifter som hotelchefer er også en del af det materiale, som antisvindelenheden har overdraget til bagmandspolitiet, erfarer Ekstra Bladet.

Højre hånd skrev fupunderskrifter

Ekstra Bladet afslørede i går, at Dansk Folkeparti har fabrikeret to falske kontrakter mellem skandaleramte Meld og to jyske hoteller i 2014 og 2015.

På begge kontrakter har lederen af DF's sekretariat på Christiansborg, Jeanie Nørhave, med sine underskrifter udgivet sig som chef på hotellerne.

Hun er en af DF-leder, Kristian Thulesen Dahls, nærmeste medarbejdere - og er også helt tæt på partistifter, Pia Kjærsgaard.

61-årige Jeanie Nørhave har kontor få meter fra Thulesen Dahl på Christiansborg, hvor hun har arbejdet siden 2006. Før det var hun 20 år i politiet, hvor hun tog en diplomuddannelse i jura og økonomi.

Hun skulle måske have hørt lidt bedre efter til forelæsningerne.

Klart motiv Partner, Erbil G. E. Kaya, fra advokatfirmaet af samme navn har specialiseret sig i dokumentfalsk. Han vurderer, at de to dokumenter meget vel være omfattet af paragrafferne om dokumentfalsk.

Ifølge advokaten er der ofte et klart motiv bag dokumentfalsk: - Det kan være, hvis pengene er kommet på skrømt, som man i bund og grund ikke burde have fået. Men hvor man så til lejligheden fabrikerer noget for at få noget vinding ud af det, man ikke burde.

- Men det kan også være, hvis man har brugt nogle penge, hvor dokumentationen over for myndigheden mangler, og man så konstruerer noget over for revisor, med det formål at det glider lettere igennem, uden at der kommer et efterspil, hvor folk stiller spørgsmål, siger Erbil Kaya.