Messerschmidt bragt i spil som midlertidig formand: Afvist af flertal

Da medlemmerne af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse lørdag stak hovederne sammen på Hotel Trinity i Fredericia, var de verbale kanoner og maskingeværer pakket væk.

I stedet blev de interne stridigheder ført med skalpel, fortæller flere mødedeltagere dagen derpå.

Men da Morten Messerschmidt-støtten Jens Wornøe foreslog, at næstformanden tog over som midlertidig formand, blev freden alligevel brudt for en stund.

Det nyvalgte medlem af det magtfulde DF-organ foreslog, at Morten Messerschmidt overtog rorpinden frem til et udskudt årsmøde engang efter februar, når ankesagen om svindel med EU-midler ventes at være afgjort ved landsretten.

Den udmelding faldt især Martin Henriksen for brystet.

- Der kom følelserne alligevel i kog, bemærker en mødedeltager.

Forslaget kom da heller aldrig seriøst i spil, da kun 4 ud af 11 hovedbestyrelsesmedlemmer kunne se visdommen i dét forslag. Dermed måtte Morten Messerschmidt, Jens Wornøe, Peter Kofod og DFU-formand Tobias Weische strække våben, allerede inden slaget brød ud.

Morten Messerschmidt var på mødet klar til at tage over ud fra en logik om, at det må være en næstformands lod at stå til rådighed.

Morten Messerschmidt sendte en prøveballon op, men den blev hurtigt skudt ned. Her ankommer han til hovedbestyrelsesmødet i Fredericia lørdag. Foto: Ernst van Norde

Medlemmerne af den store flertal i hovedbestyrelsen ser stadig Kristian Thulesen Dahl som den store rorgænger, der godt kan styre skibet, indtil en ny høvding er valgt.

De anså en udskydelse af årsmødet af hensyn til Morten Messerschmidt som en særdeles uholdbar løsning.

- Hvem aner i virkeligheden noget om, hvorvidt den sag rent faktisk er afsluttet til februar, konstaterer en unavngiven topfigur.

Allerede inden mødet gjorde Kristian Thulesen Dahl det klart, at han ønskede en hurtig løsning uden slinger i valsen. Og sådan blev det.

Det ekstraordinære årsmøde bliver afholdt 23. januar i Herning. Kandidater skal melde sig senest 7. januar.