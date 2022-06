Messerschmidt: 'Det er grimt at se på'

En efter en smutter profilerne fra Dansk Folkeparti, efter at Inger Støjberg har lanceret sit parti Danmarksdemokraterne.

Peter Skaarup og Jens Henrik Thulesen Dahl - bror til Kristian Thulesen Dahl - meldte deres afgang fredag. Og lørdag morgen har DF-veteranen Søren Espersen fulgt trop.

I skrivende stund er der blot syv DF-folketingsmedlemmer tilbage. I spidsen for dem sidder formand Moten Messerschmidt, og han lægger ikke skjult, at situationen gør ondt.

Det skriver han i et opslag på Facebook:

'I 27 år har Dansk Folkeparti været under angreb. Men det har i alle årene været fra andre partier, ngo’er, journalister mv. Derfor har de seneste uger og måneder været ubehagelige. Her er angrebene nemlig kommet indefra. Og det kommer nu fuldt til udtryk, hvor Inger Støjberg har lanceret sit nye parti.'

'Det er grimt at se på. Og det gør ondt. Især i forhold til de 10.000 medlemmer, der har tillid til os, der er valgt for partiet. De må føle sig svigtet, når tidligere venner sætter personlige hensyn over det parti, man er valgt for…'.

Samme linje

Messerschmidts Facebook-opslag blev lagt ud fredag aften, efter at Peter Skaarup havde meldt sin afgang. Ekstra Bladet har været kontakt med DF-formanden lørdag for at få en kommentar til, at Søren Espersen ligeledes har meldt sig ud af partiet.

Her lyder det fra Messerschmidt i en sms:

'Bare brug fra min Facebook-tekst i går. Det er samme linje'.

Her forsikrer Messerschmidt, at han har tænkt sig at kæmpe videre:

'Jeg har personligt oplevet meget modgang. Jeg lader mig ikke slå ud. For mig er Dansk Folkeparti det eneste rigtige. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi også kommer igennem dette - ligesom vi før er kommet igennem hårde tider. Men nu må folk melde kulør. I DF kæmper vi sammen. Og vil man ikke DF, er det på tide at sige farvel. Vi gider ikke flere dobbeltspil og mere uro.'