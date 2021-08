Messerschmidt dømt

13. august

Anklager Andreas Laursen siger i retten, at Morten Messerschmidt godt vidste, at han skrev under på den falske kontrakt med Color Hotel Skagen, hvor Jeanie Nørhave skrev under for hotellet og Messerschmidt for Meld. - Vi har hørt meget om, hvordan tiltalte skriver under i blinde på ting, som folk, han stoler på, lægger foran ham. Man får en fornemmelse af, at han intet ser. - Men han er jo ingen maskine, zombie eller har bind for øjnene. Jeanie Nørhaves navn står lige ved siden af, hvor han har skrevet under, siger Andreas Laursen. Senioranklager Rasmus Maar Hansen oplyser i retten, at anklagemyndigheden vil have "ikke under" seks måneders fængsel til Morten Messerschmidt, for svig med EU-midler og dokumentfalsk. Forsvarer Peter Trudsø siger, at Morten Messerschmidt ingen grund havde til at svindle, da det kunne betyde enden på hans politiske karriere. - Jeg kan ikke få øje på noget motiv. Det udelukker jo intet i denne verden, men det gør det mindre sandsynligt, at Morten skulle have gjort det. - Der er ikke skyggen af et motiv, siger Peter Trudsø.