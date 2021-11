Messerschmidt: Dom uden betydning

Intet er endnu afgjort i Morten Messerschmidts hoved.

Vil han gribe ud efter magten i Dansk Folkeparti, eller ej?

Men sagen om EU-svig og dokumentfalsk, får ingen indflydelse på hans beslutning.

Det gør han klart efter hovedbestyrelsesmøde i Dansk Folkeparti lørdag eftermiddag på Hotel Trinity i Fredericia.

- Er det muligt at stille op som formand for et parti med sådan en dom hængende over hovedet?

- Det mener jeg bestemt, det er. De givne omstændigheder taget i betragtning. Hvor lang tid, det har taget. Det politiske indhold. Der er ikke tale om egen berigelse.

- Det er ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt det er muligt, men om det er det rigtige. Ikke bare for mig. Men også for Dansk Folkeparti. Det overvejer jeg for mig selv, med min familie og kolleger, siger han.

Ingen afklaring

Morten Messerschmidt blev i august idømt seks måneders betinget fængsel ved byretten i Lyngby. Ekstra Bladets har afsløret, hvordan han i sin tid som EU-parlamentariker orkestrerede svindlen i EU-partiet Meld og fonden Feld.

I slutningen af februar ventes der at falde dom i ankesagen i Østre Landsret.

Derfor vil Morten Messerschmidts sag ikke være afklaret, når Dansk Folkeparti 23. januar vælger ny formand i Herning.

- Så risikerer du at ryge ud af Folketinget kort tid efter, du måtte være blevet valgt som formand - du vil formentlig blive erklæret uegnet?

- Det ved jeg ikke, hvad du baserer på. Der er ingen eksempler på, at folk er blevet erklæret uegnet for den her type af sager, hvor der ikke har været tale om egen berigelse.

Morten Messerschmidt overvejer stadig sin stilling. Foto: Ernst van Norde

- Det er en alvorlig sag om EU-svig og dokumentfalsk. Med al sandsynlighed vil et flertal i Folketinget sige, at dit mandat ikke længere er gyldigt. Kan du se for dig, at en eventuel ny DF-formand bliver smidt ud af Folketinget?

- Jeg deler slet ikke den præmis. Når jeg læser grundlovens paragraf 30 og den praksis, der ligger, så er det folk, som har forvoldt stor skade på andre mennesker. Altså uagtsomt manddrab. Og så har det handlet om, at man har beriget sig selv.

- Det er stadig min tro og forventning, at jeg bliver frifundet.

- Så det er en risiko, du tager med åbne øjne?

- Nej, for jeg har ikke afgjort med mig selv, om jeg stiller op. Men når du spørger om det forhold (en mulig stadfæstelse, red.) i sig selv er en hindring, så er jeg nødt til at svare nej.

- Når man ser på, hvad der ellers foregår på Christiansborg i øjeblikket, så kan vi godt gå ind i en tid, hvor man får mulighed for at granske paragraf 30 ganske nøje, lyder det fra Morten Messerschmidt.