Messerschmidt frifindes i Meld-sagen

Morten Messerschmidt er blevet frifundet i sagen mod ham.

Sådan lyder dommen, som netop er afsagt af retsformand Søren Hafstrøm ved Retten på Frederiksberg.

Det vakte så stor jubel på tilhørerrækkerne, at dommeren måtte bede dem være stille.

Frifindelsen gælder både Morten Messerschmidt og den medtiltale assistent. De har ikke fundet det bevist, at der ikke var tale om en EU-konference, da partiet afholdt sommergruppemøde i 2015.

Det lyder ligeledes i afgørelsen i forholdet omkring dokumentfalsk, at retten ikke finder det bevist, at 'kontrakten har et indhold eller en karakter, der medfører, at den kan betragtes som et falsk dokument, der var intenderet anvendt til at skuffe et retsforbehold'.

Anklagemyndigheden tager sig nu tid til at læse dommen, hvorefter de vil finde ud af, om de vil anke sagen.

Stor jubel

Både Morten Messerschmidt, hans samlever Dot Wessmann, DF-medarbejderne og forsvarerne, kan ikke skjule deres begejstring over afgørelsen.

Der er blevet uddelt krammere, skulderklap og ros dem alle imellem.

I salen talte de efterfølgende om, hvor lang tid sagen har varet, og at der nu endelig er sket noget i sagen.

Morten Messerschmidt har hele sagen igennem fastholdt sin uskyld. Det er hans og forsvarerens påstand, at der faktisk blev afholdt et EU-seminar på partiets sommergruppemøde i 2015.

Dermed mener de også, at det var berettiget, da Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fik 98.000 kroner fra EU-partiet Meld.

Anklagemyndigheden har krævet mindst seks måneders betinget fængsel til Messerschmidt og mindst 40 dages betinget fængsel for dokumentfalsk til Messerschmidts tidligere EU-assistent.

Anden gang

Det er anden gang, at sagen kører i byretten.

I august sidste år blev Morten Messerschmidt idømt seks måneders betinget fængsel i Retten i Lyngby af en enig domsmandsret.

Senere vurderede Østre Landsret dog, at dommeren i sagen, der havde 'liket' Messerschmidt- og DF-kritiske opslag og kommentarer på Facebook, var inhabil. Derfor er sagen gået om.

