Messerschmidt i kødet på Skaarup

DF's formand, Morten Messerschmidt, har fået en åbenbaring.

Det var Peter Skaarup, som fik idéen til at lave et EU-møde midt i DF's sommergruppemøde i 2015.

Det forklarede han i Retten på Frederiksberg, hvor sagen om EU-svig og dokumentfalsk kører for anden gang. Både over for politiet og i Retten i Lyngby har han ellers erklæret, at det var ham, som var initiativtager til mødet.

Efter retsmødet spurgte Ekstra Bladet og andre pressefolk Morten Messerschmidt, hvad pointen egentlig er med det pludselige klarsyn.

- Det ændrer vel ikke noget, hvem der får idéen til det her, hvis retten igen skulle ende med at erklære det her ulovligt. Du var formand for Meld?

- Nej, for det er Dansk Folkeparti, der afvikler Dansk Folkepartis sommergruppemøde, siger Morten Messerschmidt.

- Det er dig, som underskriver papirerne nede i EU. Så er det vel underordnet, hvem der har fået idéen?

- Du skulle da være en af lægdommerne. Du har stor indsigt.

- Skaarup har adskillige gange forklaret, at han ikke oplevede, der var et EU-seminar. Hvordan hænger det sammen med, at han kom på idéen?

- Det må du jo spørge ham om. Du kan jo høre lydfilen, hvor jeg omtaler EU-seminaret. Jeg ved ikke, om han har haft en momentan raptus.

- Synes du, din troværdighed er blevet styrket ved lige pludselig at komme i tanke om den episode med Skaarup?

- Det er jeg helt sikker på, man kan læse på bagsiden af Ekstra Bladet i morgen. Det skal jeg ikke mene noget om.

- Men vil gerne høre din mening, når du lige pludselig kommer i tanke om noget, du ikke har nævnt før?

- Jeg ved godt, det det må være en ny oplevelse for dig, at du kommer i tanke om noget. Men det er noget, jeg har tænkt over et stykke tid og har villet fortælle her i dag, forklarer Morten Messerschmidt.

Peter Skaarup, der i dag er medlem af Danmarksdemokraterne, meddeler Ekstra Bladet pr. sms, at han ikke har nogen kommentarer til Morten Messerschmidts anklage.

