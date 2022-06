Messerschmidt: Ingen vej uden om advokater i mink-skandale

Det vil være nærmest utænkeligt, hvis Folketinget ikke får uvildige advokater til at undersøge minksagen og dermed afklare, om regeringstoppen - og statsminister Mette Frederiksen (S) - potentielt skal for en rigsret.

Sådan siger Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, efter Weekendavisen torsdag kunne berette, at minkkommissionen i sin rapport vil rette en sønderlemmende kritik af både regering og ikke mindst Statsministeriet i sagen.

- Jeg mener ikke, at der er nogen vej uden om en advokatundersøgelse. At vildlede både borgere og Folketinget er meget alvorligt for en regering.

- Ud over at lovgive er det Folketingets vigtigste opgave at kontrollere regeringen. Og Folketinget vil ikke leve op til det ansvar, hvis ikke man lader uafhængige advokater gennemgå rapporten, siger Morten Messerschmidt.

En ulovlig ordre

Minkkommissionen har undersøgt forløbet omkring, at regeringen i november 2020 besluttede, at alle mink i Danmark skulle slås ned. Det på trods af, at der ikke var nogen lov, der lod den gøre det.

Og regeringen må kun gøre ting, hvis der er lovgivning på plads, der lader den gøre det. Ifølge Weekendavisen konkluderer minkkomissionen blandt andet:

- Samlet er det kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020.

Forunderligt

Da en kommission havde undersøgt Inger Støjbergs ulovlige instruks fik Folketinget uafhængige advokater til at gennemgå, om der var grundlag for at sige, at hun havde gjort noget ulovligt i en grad, hvor Folketinget kunne indlede en rigsretsag.

Det vurderede advokaterne, og så måtte Folketinget følge sine egne advokaters vurdering eller stå tilbage med et stort forklaringsproblem.

Gør Folketinget ikke det samme her, vil det slå Morten Messerschmidt med undring.

- Nu har vi jo ikke læst hele rapporten - og det skal vi selvfølgeligt - men det vil være stærkt forunderligt og dybt kritisabelt, hvis et flertal i Folketinget ikke følger sammen praksis her, som man gjorde med Inger Støjberg.

- Og grundlæggende er det jo også i regeringens interesse at få renset luften. Det er i alles interesse, siger han.

Tæl til 90

Når minkkommissionens rapport udkommer torsdag er det Folketingets granskningsudvalg, der skal diskutere, om der skal indledes en advokatundersøgelse. Og så går det politik i det, hvor der skal skaffes et flertal. Her er alles øjne på regeringens støttepartier - ikke mindst de radikale.

- Altså, politik handler jo om at sikre 90 mandater. Men det vil være uklogt og uansvarligt, hvis et flertal ikke kan blive enige om at få uafhængige advokater til at gennemgå rapporten og vurdere, om der kan pålægges strafansvar, siger Morten Messerschmidt.

Ifølge TV2 News mener også Liberal Alliance, at der bør kommer en advokatundersøgelse. Torsdag skrev Venstre til Ekstra Bladet, at man ikke vil kommentere, før den endelige rapport er offentliggjort den 30. juni.

Støttepartierne Enhedslisten og de radikale har ikke meldt noget ud. Men tidligere medlem af Folketinget for førstnævnte Per Clausen skriver på Twitter:

- Der er masser at kritisere, men der er ikke noget grundlag for en rigsretssag mod Mette Frederiksen.