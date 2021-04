Messerschmidt: - Jeg mener, at der skal ske frifindelse

Næstformand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt sætter nu ord på den tiltale, der rejst mod ham i sagen om misbrug af EU-midler.

- Jeg mener, at der skal ske frifindelse, siger Morten Messerschmidt i et interview med TV 2.

- Jeg er overbevist om, at der ikke er begået noget, som er alvorligt.

Morten Messerschmidt tiltales i sag om misbrug af 100.000 kroner som følge af den såkaldte Meld- og Feld-sag. Konkret er der tale om en konference i Skagen i 2015.

På mødet var der stort set ikke noget omkring EU på dagsordenen, alligevel blev der givet støtte fra EU til arrangementet. TV 2 spørger Morten Messerschmidt, hvorfor der alligevel flød EU-penge til arrangementet: Han mener, at der var nok EU på dagsordenen:

- Det vurderede vi, da vi fik det godkendt i Meld.

- Der var nok til, at vi fik godkendt det i Meld-sekretariatet, siger han.

TV2 konstaterer, at der var et meget lille punkt på dagsordenen, og igen bliver Morten Messerschmidt spurgt ind til det:

- Det er ikke den rigtige fremlægning. Du har sikkert læst for meget Ekstra Bladet, siger han.

Konkret blev der støttet med 98.000 kroner. Morten Messerschmidt siger, at det er op til partiet at finde ud af, om han kan fortsætte som næstformand.

Han peger videre på, at han er glad for, at sagen langt om længe bliver taget op.

- Jeg håber på snart at få endelig afklaring, siger han.

Morten Messerschmidt fortæller, at han ikke kan huske, hvad han er tiltalt for.

Messerschmidt tiltales for misbrug af 100.000 kroner