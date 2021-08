Messerschmidt: Jeg skrev bare under

De nærmeste medarbejdere stod for det praktiske. Så juristen Morten Messerschmidt mener sig fritaget for ansvar. Retssagen om EU-svig og dokumentfalsk er skudt i gang

Morten Messerschmidt havde flere muligheder for at opdage, at en påstået EU-konference i det europæiske parti Meld blev præsenteret fejlagtigt over for EU-systemet.

Det kom frem, da retssagen mod DF's næstformand begyndte ved retten i Lyngby mandag. Han er tiltalt for svig med godt 98.000 kroner og dokumentfalsk.

Inden sagen afsluttes fredag i næste uge, vil knap 20 vidner over yderligere seks retsdage nå at indtræde i vidneskranken. Som hovedtiltalt startede Morten Messerschmidt den lange række af vidner.

Hans forklaring nåede ikke at blive afsluttet, men melodien var ganske klar: Det er ikke hans ansvar, at han som juristuddannet befinder sig i den varme stol.

Morten Messerschmidt forlader retten i Lyngby med kæresten Dot Wessmann vde sin side. Lysten til at tale med pressen var ikke-eksisterende. Flere billeder fra retsbygningen nederst i artiklen. Foto: Jonas Olufson

Anklageren ønskede blandt andet Morten Messerschmidts forklaring på det faktum, at han i maj 2015 per mail modtog et fuldstændig forkert program for det som reelt ifølge anklagemyndigheden var DF's sommergruppemøde, men som over for EU blev præsenteret som en EU-konference. Mailen blev fremlagt i retten.

- Jeg kigger ikke på de vedhæftede dokumenter. Jeg får vildt mange mails i løbet af en dag.

- Du må da kigge på dem på et tidspunkt?, spurgte anklager blandt andet.

- Jeg render ikke rundt i en sværm af mistro til Michael Verbeke eller Jensen, svarede Morten Messerschmidt med henvisning til den daværende generalsekretær og hans personlige assistent Søren Peter Jensen, som ligeledes er tiltalt i sagen.

Morten Messerschmidt understregede sin pointe med en opsigtvækkende oplysning: Assistent Jensen havde et stempel, så han kunne understrive papirer, når han ikke var på kontoret. Så høj var tilliden.

- Jeg må bare sige, at det aktive liv som politiker ikke muliggør, at jeg tjekker papirer fra betroede medarbejdere.

- Det er ikke fysisk muligt i en moderne verden, lød det fra Morten Messerschmidt.

Initiativtager

DF'eren erkendte kun, at det var ham som formand for Meld, der var initiativtager til mødet i Skagen. Derudover var det de ansatte, som stod for al praktikken, lød det igen og igen.

EU-seminaret blev afholdt samtidig med sommergruppemødet, fastholdt DF'eren. Derfor mener Messerschmidt, at alt er i sin skønneste orden.

Ved en anden lejlighed underskrev Morten Messerschmidt sågar et fejlbehæftet dokument. Et såkaldt forslag til aktivitet i Meld. Dokumentet var kun til internt brug, forklarede Messerschmidt.

I dokumentet stod, at der var tale om et EU-seminar. DF blev slet ikke nævnt. Anklageren spurgte derfor under retsmødet Morten Messerschmidt: Du tænker ikke over, om det du skriver under på, er korrekt?

- Nej, det gør jeg ikke, lød svaret fra Morten Messerschmidt.

Meld skulle have betalt

En enkelt erkendelse blev det dog til i løbet af dagen i Lyngby fra Morten Messerschmidt

Undervejs i retsmødet blev det et tema, hvorfor der dog ikke deltog eneste udlænding i det påståede internationale Meld-møde.

Her forklarede Messerschmidt, at det skyldes Skagens besværlige geografiske beliggenhed. Og at mødet lå i sommerferien, så deltagere fra andre europæiske lande meldte fra.

Men det var jo blot en uvigtig detalje, mente Morten Messerschmidt. EU ville gladeligt have betalt for udlændingenes flybilletter og hotelophold, påstod han fejlagtigt.

Dommer afbrød straks den tiltalte toppolitiker. Hvorfor i al verden skulle EU dog betale fly og hotel for Meld-medlemmer, der på daværende tidspunkt ikke længere var valgt til parlamentet?, afkrævede dommeren svar.

Morten Messerschmidt vedkendte sig sin fejl - men så måtte man bare tage nogle ekstra penge - ud over de bevilgede - fra Melds kasse, forsøgte han sig.

At EU-arrangementet i så fald skulle have været i udbud hos tre leverandører, fordi omkostningen så oversteg en grænse på 13.800 euro, blev ikke uddybet.

