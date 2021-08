Messerschmidt langer ud efter dommer: 'Lever vi i en retsstat?'

Næstformand i Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt langer tirsdag aften voldsomt ud efter dommeren i sin sag, Søren Holm Seerup.

Det sker i et opslag på Facebook, hvor politikeren har vedhæftet adskillige skærmbilleder taget fra det sociale medie.

Billederne viser angiveligt en række eksempler på, at dommeren skulle have syntes godt om eller kommenteret billeder eller opslag, som Messerschmidt mener udviser modvilje mod Dansk Folkeparti - mange af ældre dato.

'LEVER VI I EN RETSSTAT?' spørger politikeren således retorisk i opslaget, hvorefter han i heftige vendinger beskriver og kritiserer dommerens gøren og laden på det sociale medie.

Morten Messerschmidt blev fredag i sidste uge dømt skyldig i EU-svig og dokumentfalsk. Han har anket dommen. Foto: Jonathan Damslund

Afsagde dommen

Søren Holm Seerup var fredag i sidste uge dommer i retssagen, hvor Morten Messerschmidt blev idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk. En dom, han har valgt at anke.

Under 24 timer senere kom dommeren første gang i modvind for sin aktivitet på Facebook, da Ekstra Bladet afdækkede, at han havde syntes godt om et opslag med budskabet om, at Messerschmidt ikke burde forsætte som næstformand i Dansk Folkeparti.

Det fik Messerschmidt og hans advokat til at klage over dommeren.

Facebook-profil fjernet

Og nu er den så gal igen, mener politikeren.

'Opslag på opslag ser nu dagens lys, og jeg forstår, at Søren Holm Seerup i dag har valgt helt at nedlægge sin Facebook-profil og slette sine mange opslag,' skriver Morten Messerschmidt i opslaget, som du kan læse i sin fulde længde nederst i artiklen her.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med dommeren for blandt andet at få bekræftet skærmbilledernes ægthed og spørge, hvordan han forholder sig til Messerschmidts anklager.

Dette har i skrivende stund ikke været muligt.

Dommeren har efter alt at dømme slettet sin profil på Facebook, hvorfor vi heller ikke har kunnet gennemgå og verificere de egentlige kommentarer og synes godt om-tilkendegivelser, som er gengivet på Messerschmidts profil.