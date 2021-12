Messerschmidt-lejren om Støjberg: ’Det er game over’

Efter fængselsstraf: Inger Støjberg bliver ikke formand for Dansk Folkeparti, hvis det står til Messerschmidt-lejren i partiet

I Dansk Folkeparti har mange drømt om, at Inger Støjberg ville komme ridende ind som partiets frelser efter afgørelsen i Rigsretten.

Men den drøm er nu slukket.

I hvert fald hvis det står til inderkredsen omkring Morten Messerschmidt, erfarer Ekstra Bladet.

Joachim B: Inger Støjberg ramt af den helt store hammer.

Rådslagning i inderkreds

Samme inderkreds har ifølge Ekstra Bladets oplysninger holdt rådslagning mandag, efter at Støjberg havde modtaget sin dom på 60 dages ubetinget fængsel.

Og her var konklusionen klar:

- Det er game over, lyder det fra en kilde om udsigten til, at Støjberg kan blive formand for DF.

Skulle Støjberg - trods den hårde dom - alligevel gå efter formandsposten i det kriseramte parti, så er intentionen blandt Messerschmidt og hans støtter at modsætte sig det, erfarer Ekstra Bladet.

Støjberg selv ønskede ikke at forholde sig til sin politiske fremtid, da dommen var afsagt.

Se det ske: Inger Støjberg reagerer på dommen

Chokeret

Da Ekstra Bladet fangede Morten Messerschmidt oven på dommen, stod han da heller ikke klar med en åben invitation til den tidligere Venstre-minister.

- Du har tidligere sagt, at hvis Inger Støjberg skulle være interesseret i at blive formand for Dansk Folkeparti, så ville du bakke op om det. Er den plan skrinlagt nu?

– Jeg ved ikke lige, hvad jeg mener. Jeg synes, det er chokerende. Også det, at det er en ubetinget fængselsstraf. Jeg kan slet ikke huske, at der har været så hårde domme før. Så det må jeg … det er fair, du spørger, men nu må vi lige igennem det her, lød det fra Messerschmidt.

Morten Messerschmidt var ikke klar med en åben invitation til Støjberg efter dommen. Foto: Jonas Olufson

Messerschmidt reagerer på Støjberg-dom: Jeg er chokeret.

Kys ringen

Taler man med kilder fra Messerschmidts fløj i DF, har konklusionen anderledes klar: Vejen er nu banet for, at han bliver DF’s næste formand.

Og det er bare om at stige på toget, hvis man vil man vil gøre sig forhåbning om at få en fremtrædende post i partiet, lyder det.

- Nu handler det bare om at kysse Mortens ring, siger en fremtrædende DF’er.

Skal selv i retten

Der er dog en stor, ubekendt faktor på Messerschmidts vej mod magten: Han skal selv en tur i landsretten inden længe, da han har anket sin betingede fængselsstraf på seks måneder i Meld og Feld-sagen.

Messerschmidt har selv åbnet for, at han trækker sig som formand, hvis han ikke får en mildere dom end i byretten.

I så fald vil hans allierede, europaparlamentarikeren Peter Kofod, træde til som formand for partiet:

– Jeg kan sige, at falder der en dom, som til min forbløffelse ikke er mildere, vil jeg drøfte det lynhurtigt med Peter og en række andre i baglandet. Hvis deres vurdering er, at det kan vi ikke køre videre med, trækker jeg mig, har Messerschmidt sagt til Berlingske.

Dommen falder i februar

Landsretsdommen i sagen falder i slutningen af februar næste år, mens det ekstraordinære årsmøde i DF, hvor partiets kommende formand skal udpeges, ligger 23. januar.

Ud over Morten Messerschmidt har DF’erne Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen også meldt deres kandidatur.