Messerschmidt lider sviende nederlag

Morten Messerschmidt lider ikke bare et, men to markante nederlag på det møde, hvor folketingsgruppens ledelse skulle udpeges.

Det må DF-formanden åbent erkende efter mødet tirsdag, hvor det endte med, at DF'erne stemte om magtfordelingen. Det er aldrig sket før i partiets historie, erfarer Ekstra Bladet.

Messerschmidt havde indstillet, at René Christensen skulle være ny gruppeformand, men det ville et flertal af hans partifæller anderledes.

I stedet bliver Peter Skaarup på posten. Afstemningen endte otte-syv i Skaarups favør - en stemte blankt. Det oplyser partisekretær Steen Thomsen. René Christensen får dog posten som politisk næstformand.

- Der har været et ønske fra gruppen om, at det blev René (Christensen, red.) på næstformandsposten, og Peter (Skaarup, red.) fortsatte på gruppeformandsposten, og det kan jeg sagtens leve med, siger Morten Messerschmidt.

Desuden havde Messerschmidt indstillet, at hans allierede Dennis Flydtkjær skulle i gruppeledelsen, men det blev i stedet Hans Kristian Skibby. Denne afstemning endte ti-seks til Hans Kristian Skibby, som foretrak Martin Henriksen som formand.

- Det er to punkter, hvor gruppen har underkendt dig som formand.

- Da der var ønske om afstemning, var det ikke noget, jeg så som et angreb. Vi er i en proces, hvor Dansk Folkeparti skal finde sammen igen. Der har været meget splid, forklarer Morten Messerschmidt.

Ondt blod fra Meld-sag

Morten Messerschmidt er tidligere blevet hældt ned ad brættet af Peter Skaarup i Meld-sagen.

Da gruppeformand Peter Skaarup vidnede ved Retten i Lyngby, slog han fast, at han ikke kendte til Messerschmidts påståede EU-konference:

- Jeg havde ikke nogen Meld-konference på tapetet i de tre dage. Det havde jeg ikke, sagde Peter Skaarup blandt andet.

Dommeren lagde særlig vægt på Peter Skaarups forklaring i forhold til dommen over Messerschmidt.

Nu skal Peter Skaarup så lede møderne i DF's folketingsgruppe under Morten Messerschmidts formandskab.

Inden mødet meddelte Messerschmidt, at han ville sanktionere medlemmer, der kritiserede hans linje offentligt.

Efter mødet lyder det fra Messerschmidt, at der havde været 'en åbenhjertig snak' undervejs. En snak - kombineret med to afstemninger - som altså endte med, at Messerschmidt måtte se et stort nederlag i øjnene.

Fik selv idéen

Hans Kristian Skibby oplyser, at han ikke er blevet instrueret af nogen.

- Jeg fik selv den idé, at jeg skulle stille mig til rådighed. Der er ikke nogen, der sidder og trækker i mig, hvis det er det, du tror. Det har været et ønske fra min side i flere år, siger erhvervsordføreren.

- Er det af hensyn til balancen i forhold til Messerschmidt-støtter og nogle af dem, der ikke har stemt på ham?

- Vi støtter hinanden i Dansk Folkeparti. Vi er et parti, der skal samle. Jeg er ikke valgt for at sprede. Jeg er valgt for at samle. Jeg er ikke med i nogen fløje. Jeg er medlem af et parti, og vi skal arbejde sammen.

- Er det ikke at vise mangel på respekt til den nyvalgte formand at gå imod hans indstilling?

- Nej, det synes jeg ikke, at det er. Jeg har siddet 17 år i folketingsgruppen, og jeg har da lov til at stille op til gruppeledelsen. Det har jeg det ganske fint med, siger Hans Kristian Skibby.

Den nye gruppeledelse i DF består nu af Morten Messerschmidt, René Christensen, Peter Skaarup, Hans Kristian Skibby og Liselott Blixt.

Sidstnævnte sad i gruppeledelsen i forvejen, så Skibby endte med at blive eneste nye ansigt i gruppeledelsen.

Kristian Thulesen Dahl havde i forvejen meddelt, at han ikke ønskede at være en del af ledelsen efter at være stoppet som formand.

Messerschmidt blev valgt som DF-formand 23. januar på et ekstraordinært årsmøde. Han vandt formandskampen foran Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.

Hvis planen var lykkedes for Messerschmidt, havde han haft et flertal bag sig i gruppeledelsen, i og med at René Christensen og Dennis Flydtkjær offentligt havde støttet ham i formandsopgøret.