Messerschmidt om politianmeldelse: Det er latterligt

Formand Morten Messerschmidt (DF) mener, det er latterligt, at han er en del af en politianmeldelse.

Det siger han tirsdag på vej ind til et gruppemøde i Dansk Folkeparti på Christiansborg. Anmeldelsen går på, at han har siddet advarsler om underslæb i partiets lokalafdeling i Hjørring overhørig.

- Jeg ved ikke, hvad der er mest latterligt. Det, jeg hører fra Erik Høgh-Sørensen, eller journalister, der i ramme alvor mener, at jeg skal forholde mig til, om der er købt æg, mel, blomkål og K-salat i Hjørring, siger han.

Morten Messerschmidt afviser at udtale sig yderligere, da han er på vej til møde.

Blandt andre lokalpolitikeren Erik Høgh-Sørensen fra Hjørring Byråd står bag politianmeldelsen.

De omstridte bilag dækker over kage og frokost til bestyrelsesmøder samt vingaver og kurve til bestyrelsesmedlemmer som tak for indsatsen fra 2018 og frem.

Eksempelvis skulle indkøb i Alletiders Vin i Hjørring være 'mistænkeligt store'. Det har Ekstra Bladet beskrevet.

Erik Høgh-Sørensen har tidligere fået en advarsel af partiet, og efter politianmeldelsen blev han smidt ud.

Partisekretæren og hovedbestyrelsen beskyldes af ham og partiafhoppere for at være blevet advaret skriftligt og mundtligt i 2021 og i år, uden der blev grebet ind.

Morten Messerschmidt overtog partiet i januar 2022 efter tidligere formand Kristian Thulesen Dahl.

Han har ingen kommentarer, lyder det, da Ritzau spørger til sagen.

Erik Høgh-Sørensen var kandidat til posten som formand, da der skulle vælges ny formand på et ekstraordinært årsmøde i januar.

Han trak sig dog nogle dage før årsmødet. For ham kom det i stedet til at handle om, at den nye formand ikke blev Messerschmidt, som han nu har politianmeldt for at sidde advarsler overhørig.

I den seneste måling fra Voxmeter for Ritzau står Dansk Folkeparti rekordlavt med 4,4 procent af stemmerne. For fire år siden stod partiet til 20 procent.