Messerschmidt: - Pia ER Dansk Folkeparti

Mor Pia er Dansk Folkeparti, og det går ikke at udfordre hendes linje i udlændingepolitikken.

Sådan lyder det fra DF's næstformand Morten Messerschmidt i et opslag på Facebook, hvor han også kræver ro i geledderne i forhold til personangreb og lækager.

'Man kan ikke være medlem af Dansk Folkeparti uden at tilslutte sig Pia Kjærsgaards udlændingepolitik. Pia ER Dansk Folkeparti', skriver Morten Messerschmidt.

'Og vil man præge den politiske linie, må man stille op til Folketinget', skriver han.

Dansk Folkeparti er i både ramt af en vælgerkrise og interne stridigheder. Uroen bunder ikke mindst i højlydte skænderier mellem flere medlemmer af partiets hovedbestyrelse.

Her har den tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen og regionsrådsmedlem i Nordjylland Erik Høgh-Sørensen efterlyst en hårdere linje i udlændingepolitikken.

'En streg i sandet'

Andre - herunder Anders Vistisen og medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod - har blandt andet beskyldt de to første for at være skingre.

Peter Kofod har skrevet sin opbakning til Mortens Messerschmidts opslag.

'Jeg er fuldstændig enig med dig, Morten, skriver Peter Kofod på Facebook.

Både Martin Henriksen, Anders Vistisen og Erik Høgh-Sørensen er på valg til partiets hovedbestyrelse ved årsmødet i weekenden.

Morten Messerschmidt gentager på Facebook budskabet fra formand Kristian Thulesen Dahl, om at der skal 'trækkes en streg i sandet'. Efter årsmødet er det på tide at få ro i partiet igen.

'For at sige det helt klart: Det er på tide, vi internt giver klar besked: Enten er man med os eller også er man imod os', skriver Morten Messerschmidt.

'Offentlige personangreb på partikollegaer og lækager fra interne møder er åbenlyst uacceptabelt', lyder det fra DF's næstformand.

Derfor foreslår Morten Messerschmidt er gult kort ved 'opsætsighed' og et rødt ved gentagelse.

Kristian Thulesen Dahl har også truet rebellerne med eksklusion, hvis de åbner munden offentligt fra på mandag. Men formand Tulles muskler er ikke, hvad de har været.

Under katastrofevalg

Dansk Folkeparti står i øjeblikket til at få 6,4 procent af stemmerne ifølge Altingets seneste gennemsnit af meningsmålinger. Det skal ses i lyset af de 8,7 procent af vælgerne, som stemte DF ved partiets katastrofevalg i 2019.

Weekendens årsmøde i Herning bliver det tredje i træk for Kristian Thulesen Dahl, hvor han som formand har skullet vise en vej frem i meningsmålingerne og til fornyet indflydelse i dansk politik. Endnu er det ikke sket.

Ekstra Bladet kunne onsdag afsløre, at Dansk Folkepartis lokalformænd i landets fire største byer havde sendt et koordineret nødråb til partistifter Pia Kjærsgaard. Noget skulle gøres, og Pia Kjærsgaard måtte træde til.

Ekstra Bladet kunne onsdag afsløre, at Dansk Folkepartis lokalformænd i landets fire største byer havde sendt et koordineret nødråb til partistifter Pia Kjærsgaard. Noget skulle gøres, og Pia Kjærsgaard måtte træde til.

Samtidig har Dansk Folkepartis lokalformand i Gentofte torsdag direkte opfordret Pia Kjærsgaard til at udfordre Kristian Thulesen Dahl på formandsposten her i weekenden.

Morten Messerschmidt, der for nyligt blev dømt for EU-svig, har tidligere luftet egne formandsambitioner, men det har dommen - der er anket til landsretten - sat på pause.

Flere DF'ere taler uden for citat om den 'iskolde luft' og 'dårlige stemning' mellem DF-formand Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt. Et forhold der ikke er blevet bedre, efter en lydfil - ifølge flere folk tæt på Messerschmidt - satte spørgsmål ved DF-formanden og gruppeformand Peter Skaarups vidneforklaringer i retten.

Ekstra Bladet har fredag forsøgt at få et interview med Pia Kjærsgaard, men det har endnu ikke været muligt. Onsdag aften oplyste partistiftede dog, at hun ikke er interesseret i formandsposten.

Pia Kjærsgaard oplyste onsdag til Ekstra Bladet, at hun ikke er interesseret i at blive formand for Dansk Folkeparti igen.

Torsdag sagde Kristian Thulesen Dahl i et interview med TV 2, at han vil fortsætte som formand, hvis han har baglandets opbakning.

