Messerschmidt reagerer: - Dumt spørgsmål

Her afsiges dommen mod Messerschmidt

Messerschmidt og hans assistent er blevet frikendt for EU-svig og dokumentfalsk ved Retten på Frederiksberg

DF-formand Morten Messerschmidt og hans assistent Søren Peter Jensen er to lettede mænd, efter at de begge blev frikendt for EU-svig og dokumentfalsk ved Retten på Frederiksberg.

Messerschmidt har gennem hele sagen nægtet sig skyldig, men blev kendt skyldig og idømt seks måneders betinget fængsel første gang sagen kørte for retten i 2021.

Siden blev dommeren erklæret inhabil og sagen gået om.

Lettet

Det var da også en tydeligt lettet Messerschmidt, der modtog den enstemmige dom fra byrettens to juridiske dommere og tre domsmænd.

Der blev uddelt skulderklap blandt partiformandens fremmødte støtter, ligesom Messerschmidt selv omfavnede både forsvarere, medarbejdere og samleveren Dot Wessman, da rettens afgørelse faldt.

- Det er en sag, der har kastet lange skygger over Dansk Folkeparti. Gennem syv år og et par måneder, lyder reaktionen fra Messerschmidt, da han møder den fremmødte presse udenfor retsbygningen.

- Jeg blev rørt og lettet. Det er syv år, hvor man har haft det hængende over sig - og ikke bare mig, men også partiet. Og folk omkring mig. Folk jeg elsker.

Adspurgt om hvorvidt Messerschmidt kan blive siddende som formand for DF, hvis sagen ankes og skal rulles op på ny, svarer en tydeligt irriteret Messerschmidt:

- Det, synes jeg simpelthen, er et dumt spørgsmål, som jeg ikke gider svare på i dag.