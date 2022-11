Messerschmidt sender hård beskyldning mod eks-DF'ere

Om lidt skal DF-formand Morten Messerschmidt for retten igen, og nu sender han en vild anklage af sted mod tidligere partifæller

Mens Dansk Folkeparti stadig sidder med til regeringsforhandlingerne, skal partiets formand, Morten Messerschmidt, inden længe sidde i byretten igen.

Efter Folketinget i dag ophævede hans immunitet, benyttede Morten Messerschmidt chancen til at sende en hård beskyldning af sted mod sine tidligere partifæller.

Han blev spurgt, hvordan han vil føre sagen denne gang, og til det svarede formanden:

- Man kan sige blandt andet, at nogle af dem, som dengang talte usandt i retten, har valgt også at forlade Dansk Folkeparti i dag. Og det vil måske blive lidt klarere, hvad deres motiv dengang egentlig var.

Derefter nægtede han at sætte navn på, hvem han præcist mener, der 'talte usandt' ved første retssag, men understreger med en frisk tone, at det er ulovligt at lyve i retten.

Nye vidner

Morten Messerschmidt har i månedsvis nægtet at løfte sløret for, hvad han har med af nye ting og sager til retssagen. Sådan forholdt det sig også denne gang.

- Hvad har du med af nyt materiale til retssagen?

- Masser. Masser, lyder det fra Messerschmidt.

- Kan du løfte sløret for, hvad det er?

- Billeder. Lydfiler. En række nye vidner. Jeg tror, vi holder spændingen helt til retten. Jeg føler mig overbevist om, at I sikkert vil være der.

- Hvilke nye vidner har du med?

- Det kommer vi frem til.

- Frikendt om en måned

Mens Morten Messerschmidt må sidde med næsen i retsdokumenter, fortsætter Dansk Folkeparti forhandlingerne med Mette Frederiksen.

- Hvordan har du med, at dit parti stadig er med i forhandlingerne, mens du selv skal sidde i retten lige om lidt?

- Det ser jeg ikke noget modsætningsforhold i. Jeg bliver frikendt her om en lille måned. Hvad der foregår parlamentarisk på Christiansborg, lader jeg mig selvfølgelig ikke forstyrre af, fordi her sag kører.

- Du synes ikke, det ser mærkeligt ud, at en partileder ender i den her situation?

- Jo, det er da underligt, at man ender med at køre en retssag om penge, der er brugt rigtigt.

Omsag

Morten Messerschmidt blev ved Retten i Lyngby i august sidste år idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svindel og dokumentfalsk.

Sagens dommer havde dog liket en række Messerschmidt-kritiske opslag på Facebook, og det klagede DF-formanden over.

Landsretten gav ham medhold i klagen, og den blev derfor sendt retur til byretten.

Denne gang skal den føres ved Retten på Frederiksberg, og sagen forventes at begynde torsdag.

