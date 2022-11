Messerschmidt slår ny kolbøtte: Forklaringerne sejler

Hold tungen lige i munden.

Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, har nemlig endnu en gang skiftet forklaring i sin iver efter at bevise sin uskyld i sagen, hvor han er tiltalt for svindel med EU-midler og dokumentfalsk.

Det afslører Ekstra Bladets gennemgang af hans skiftende påstande.

Messerschmidt har nemlig svært ved at komme med en gennemgående forklaring. Var der et EU-seminar, et sommergruppemøde eller en helt tredje blanding i begyndelsen af august 2015 på Hotel Color i Skagen?

Morten Messerschmidt nægter sig skyldig i EU-svig for 98.000 kroner, som tiltalen lyder på. Det var det beløb, som EU-kassen ifølge anklagemyndigheden uretmæssigt bidrog til løjerne.

Under de to første retsdage på Frederiksberg i slutningen af sidste uge har Morten Messerschmidt gentagne gange fastholdt, at der tirsdag 4. august 2015 blev afholdt et afgrænset EU-seminar i regi af EU-partiet Meld.

Kunne ikke lade sig gøre

Men sådan lød det ikke, da sagen kørte første gang i Retten i Lyngby. Her fortalte Morten Messerschmidt, at det var meningen at 'opdele sommergruppemødet og EU-konferencen logistisk'. Men det kunne ikke lade sig gøre i praksis.

Sommergruppemødet og den påståede Meld-konference smeltede derfor sammen, forklarede han.

Samme forklaring gav han under afhøringer hos politiet i oktober 2020 og i marts 2021.

Over for SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) fortalte han, hvordan de to samtidige møder udviklede sig til en ren rodebutik.

'Afhørte (Morten Messerschmidt, red.) svarede, at det godt kunne være, der ikke havde været en klump (med EU-stof, red.), men at emnerne derimod var drøftet drypvis og måske var forskellige dage. Folk gik ind og ud af mødet, og det kunne godt være, hvis man forestillede sig, at afhørte havde været ude og lave interview, og der havde været en anden, der var inde, så havde man sagt, kan du så ikke lige sige noget om det punkt’.

Det fremgår en afhørings-rapport, der blev læst op i Retten i Lyngby.

Messerschmidt foran Retten på Frederiksberg, hvor en ny forklaring kom på bordet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I august 2021 i Lyngby var møderne blandet sammen, fortalte Morten Messerschmidt. Foto: Jonathan Damslund

Total zigzag

En lignende forklaring gav han til Danmarks Radio i foråret 2021.

- Det møde, vi afviklede i Skagen i 2015, det var et møde, hvor der blev diskuteret EU mellem Dansk Folkeparti og vores europæiske parti. Det er fuldstændig efter reglerne, lød det fra Messerschmidt.

- Dem, der deltog i konferencen, vil kunne bekræfte, at der blev diskuteret meget EU, sagde han endvidere.

For at gøre forvirringen total vender Messerschmidt med sin nye forklaring tilbage til de forklaringer, han gav, da afsløringerne af den mulige EU-svig blev afsløret.

Til DR sagde han i oktober 2016:

- Der har været afholdt en EU-konference. Det her er jo netop ikke et arrangement sammen med Dansk Folkeparti.

Og han uddybede endda, hvorfor det var så vigtigt at understrege:

- Det er meget vigtigt, for reglerne for de her europæiske partier er, at der ikke er en samkøring. Det er derfor, vi har insisteret på, at finansieringen er adskilt sådan, at der er en selvstændig afregning med det europæiske parti og en selvstændig afregning med Dansk Folkepartis andel, sagde han.

Men der er måske en god grund til, at Morten Messerschmidt har forladt sin forklaring om sammenblandede møder.

Anklagemyndigheden har nemlig under retssagen igen udpenslet, hvordan Melds egne regler fra 2012 meget nøje understregede, at EU-midlerne ikke må bruges på nationale anliggender.

'Hverken direkte eller indirekte finansiering af nationale valg, nationale partier eller kandidater er tilladt. Ikke-støtteberettigede udgifter skal undgås.'

Retssagen fortsætter tirsdag i Retten på Frederiksberg.