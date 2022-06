Messerschmidt sviner fraværende Tulle

Der er ikke faldet i god jord hos Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, at Kristian Thulesen Dahl er blevet væk fra DF-fest.

Dansk Folkepartis tidligere formand Kristian Thulesen Dahl, der endda er partiets forsvarsordfører, har valgt ikke at komme til partiets valgfest på Christiansborg onsdag.

Det får ikke rosende ord med på vejen fra formand Morten Messerschmidt, da Ekstra Bladet fanger ham på vej ind på Christiansborg.

- Det er da helt vildt mærkeligt. Jeg har aldrig misset en valgaften hos Dansk Folkeparti, så det må være en meget vigtig begivenhed, siden han vil gå glip af dette her, siger formanden syrligt til den fraværende ordfører.

Iskold luft

Der er allerede kold luft mellem Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt. Thulesen Dahl har nemlig valgt at føre valgkamp med Inger Støjberg i stedet for at kaste sig fuldtonet ind i sit eget partis valgkamp.

I dagene op til afstemningen har han været at finde ved Inger Støjbergs side langt mere end ved sin formands. Således var han for bare to dage siden på mini-turné med den tidligere Venstre-næstformand i Roskilde og Svogerslev.

Spurgt ind til det faktum siger Morten Messerschmidt:

- Det har jeg også hørt noget om.

- Alle, der vil kæmpe for et nej til EU hilser jeg velkommen. Men jeg havde da forestillet mig og håbet på, at det ville være sket på en mere broderlig måde, hvor vi kæmpede side om side.

- Jeg har både inden jeg blev formand og efter jeg blev formand opfordret Inger til at komme ind i partiet og være en del af den nationale ånd, vores parti favner. Men hun har ikke rigtigt besluttet sig, kan jeg forstå. Men det kan jo være, det kommer.

Kristian Thulesen Dahl og Inger Støjberg har længe politisk kindkysset, når muligheden bød sig. Hun var særlig gæst til partiets landsmøde sidste gang, Thulesen Dahl var formand.

Det var samtidigt en slet skjult hemmelighed, at Kristian Thulesen Dahl ikke ønskede Morten Messerschmidt som sin efterfølger på formandsposten. Og efter formandsskiftet har han da også holdt en lav profil i partisammenhænge uden større schwung og med kun et enkelt ordførerskab.

På den baggrund er der kontinuerlige spekulationer både uden og inden for partiet om, hvor længe Kristian Thulesen Dahl vil fortsætte som medlem.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Til Dansk Folkepartis valgfest fortsatte Morten Messerschmidt med stikpillerne til Kristian Thulesen Dahl.

I familiens skød

Selv sagde Kristian Thulesen Dahl om sit fravær onsdag på valgaftenen, hvor han altså ikke var blandt dem, der kunne klappe af formandens tale, at det var af personlige årsager.

- Der er absolut ingen dramatik eller markering i det. For første gang siden 1994 har jeg bare kunnet vælge en gammel familietradition ift valgaftener til og det har jeg så valgt, skrev han i en sms til Ekstra Bladet.