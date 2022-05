Messerschmidt taber i landsretten

DF-formanden og hans advokat ville have vidneforklaringer fra den første straffesag afvist, når Meld-sagen skal gå om. Men landsretten fastslår, at vidneudsagnene godt må bruges i den nye sag

Østre Landsret har tilføjet DF-formand Morten Messerschmidt et markant nederlag, før straffesagen om EU-svindel og dokumentfalsk skal starte forfra til november.

Det viser en kendelse fra landsretten, som blev afsagt 12. maj i år.

Forsvarerne for Messerschmidt og hans medtiltalte tidligere assistent har ved byretten og landsretten forgæves forsøgt at få nedlagt forbud mod, at de parts- og vidneforklaringer, som blev afgivet under den oprindelige retssag ved Retten i Lyngby sidste år, kan fremlægges, når Meld-sagen begynder forfra til november.

Østre Landsret afgjorde kort før jul, at byretsdommer Søren Holm Seerups ytringer på sociale medier gjorde ham inhabil i Meld-sagen, hvor Messerschmidt blev idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk. Derfor blev dommen ophævet og skal gå om ved byretten.

Ifølge Messerschmidts nye forsvarsadvokat, Peter Schradieck, og den tidligere assistents forsvarer Andro Vrlic, vil det kunne forhindre en retfærdig rettergang, hvis vidner i den nye retssag bliver forelagt, hvad de tidligere har forklaret under vidne- og sandhedspligt. Forsvarsadvokaterne mener, at retsformandens inhabilitet indebærer en risiko for, at der i gengivelsen af vidnernes forklaringer i retsbøgerne er indgået uvedkommende hensyn.

Men de påstande afviste Retten i Lyngby 30. marts - og kendelsen blev stadfæstet af Østre Landsret 12. maj.

Byretsdommer Søren Holm Seerup var inhabil, da han dømte DF-næstformanden seks måneders fængsel, og sagen skal derfor gå om. Hør Morten Messerschmidts reaktion her. Sådan lød det fra Messerschmidt, da han tilbage i december sidste år fik at vide, at sagen skulle gå om.

Undsagde Messerschmidt

Stort set alle vidner under den oprindelige byretssag i august sidste år undsagde Morten Messerschmidts forklaring om, at der var blevet afholdt en særskilt EU-konference arrangeret af parti-alliancen Meld i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i 2015. Morten Messerschmidt var dengang medlem af Europa-Parlamentet og formand for Meld.

Blandt flere prominente DF-vidner undsagde både gruppeformand Peter Skaarup og daværende partiformand Kristian Thulesen Dahl påstandene fra Messerschmidt om, at der var afholdt en Meld-konference.

- Jeg havde ikke en Meld-konference på tapetet, lød det fra Peter Skaarup, der var ansvarlig for sommergruppemødet.

Men også tidligere Europa-Parlamentsmedlem og kasserer for Meld, Anders Vistisen, afviste i sit vidneudsagn centrale dele af Messerschmidts forklaring.

Anders Vistisen forklarede, at de knap 100.000 EU-kroner fra Meld efter hans opfattelse var en regulær medfinansiering af DF's sommergruppemøde - og altså ikke omkostninger til en særskilt Meld-konference.

Anders Vistisen - som i dag sidder i DF's hovedbestyrelse og stiller op til Folketinget - forklarede også, at han ikke kendte nogle af de udenlandske personer, som angiveligt var medlem af Meld i 2015.

Svært at skifte forklaring

Hvis nogle af vidnerne i den nye retssag pludselig ændrer deres tidligere forklaringer, kan anklagerne og forsvarerne altså i henhold til kendelsen fra Østre Landsret spørge ind til eventuelle uoverensstemmelser.

Under den første retssag meldte Messerschmidts tidligere assistent lovligt forfald før det første retsmøde - og hans sag blev derfor udskilt til at køre i en selvstændig straffesag.

Både Messerschmidt og den tidligere assistent nægter sig skyldige.

Men når sagen skal gå om, sidder begge altså på anklagebænken som oprindeligt planlagt. Assistenten er dog kun tiltalt for dokumentfalsk.

Assistentens forsvarer, Andro Vrlic, oplyser, at han ikke har bemærkninger til kendelsen. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Peter Schradieck. Morten Messerschmidt har ingen kommentarer til afgørelsen, men oplyser via DF's presseafdeling, at kendelsen er kæret til Højesteret.