Messerschmidt taget i flag-brøler

Morten Messerschmidt og DF-toppen sparker en åben dør ind, når man foreslår at gøre 15. juni til 'nationaldag og dermed også flagdag'.

Netop den dag - kaldet valdemarsdag - er nemlig allerede en flagdag, hvilket justitsminister Nick Hækkerup (S) også pointerede fra Folketingets talerstol.

- Lad mig for en god ordens skyld bare starte med at gøre opmærksom på, at valdemarsdag allerede i dag er flagdag, sagde Nick Hækkerup.

DF's flagbrøler fremgår af et beslutningsforslag, som fredag blev diskuteret i Folketinget.

'Folketinget pålægger regeringen at fremsætte forslag i indeværende folketingsår, der anerkender valdemarsdag den 15. juni som Danmarks officielle nationaldag og dermed også flagdag', lyder beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti, som også partiformand Kristian Thulesen Dahl og gruppeformand Peter Skaarup er med til at fremsætte.

Flagdagen er dermed allerede en flagdag, og spørgsmålet er så alene, om dagen så skal ophøjes til også at være nationaldag.

Det er uvist ud fra beslutningsforslaget, hvad Messerschmidt og co. forstår ved en nationaldag, og hvordan dagen skal være en 'markering af alt det, som er Danmark. Alt det, som binder os sammen, som folk, som en nation'.

Men én ting er sikkert: Dansk Folkeparti vil ikke give danskerne fri på nationaldagen.

Og det ville også have været en dyr fornøjelse. Ifølge justitsministeren vil det koste statskassen omkring 2,5 mia. kr. hvert år.

- Jeg vil betydeligt hellere bruge pengene på at fange forbrydere, sagde justitsministeren, som ikke mener, at man skal indføre en nationaldag.

Selve spørgsmålet om at gøre en flagdag til en flagdag undlader Morten Messerscmidt at kommentere i Folketingssalen.

Der er 19 flagdage i Danmark. På valdemarsdag 15. juni flages der for Dannebrog, som - ifølge fortællingen - faldt ned fra himlen i Estland og hjalp Valdemar Sejr og de danske kristne til en sejr over de hedenske estere. Sidste år var det angiveligt 800 år siden, det skete.

Derudover er der en række kirkelige flagdage, ligesom Forsvaret også har flagdage.

Nye Borgerlige bakkede op om DF-forslaget, mens en række andre partier sagde nej tak - heriblandt de konservative.

- Vi skal naturligvis holde fast i vores traditionsrige dag, som vi allerede har, men vi skal ikke have en decideret nationaldag, sagde Naser Khader.

Nu skal Europa-udvalget se nærmere på forslaget.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Morten Messerschmidt.