Messerschmidt til Ekstra Bladet: - Smut med dig

Dansk Folkepartis næstformand var langtfra i sommerhumør, da Ekstra Bladet i en længere interview-øvelse forsøgte at få Morten Messerschmidts første kommentar til anklagen om dokumentfalsk

Da Ekstra Bladet fangede Morten Messerschmidt under valgkampen i 2019, gav han et løfte: Når sagen om svindel med EU-midler var færdigefterforsket, ville han tale ud i et interview.

Efter længere tids efterforskning blev der i april så rejst tiltale mod Messerschmidt om både misbrug af EU-midler og dokumentfalsk. Sidstnævnte tiltale har DF-næstformanden endnu ikke kommenteret i offentligheden.

Med det to år gamle løfte fra valgkampen i baghovedet, benyttede Ekstra Bladet derfor Messerschmidts deltagelse i det igangværende Folkemøde på Bornholm til at stille DF'eren nogle spørgsmål til straffesagen, hvor anklagemyndigheden kræver fængselsstraf.

Men Messerschmidt havde ikke ligefrem i sinde at holde sit løfte.

- Smut med dig, lød det kort og godt til Ekstra Bladet.

Herefter gjorde DF'eren et ihærdigt forsøg på at ignorere Ekstra Bladets spørgsmål - om eksempelvis hvorvidt Bagmandspolitiets anklageskrift efter Messerschmidts opfattelse er politisk motiveret forfølgelse.

Se bare videoen over denne artikel.