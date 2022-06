Messerschmidt til Tulle: Kom ud af busken

Morten Messerschmidt opfordrer Kristian Thulesen Dahl til at melde ud om fremtiden i DF

Inde eller ude?

Morten Messerschmidt opfordrer Kristian Thulesen Dahl til at melde ud om sin fremtid i Dansk Folkeparti.

Sådan lyder det fra DF-formanden oven på et møde i partiets hovedbestyrelse søndag.

- Tror du, at Kristian Thulesen Dahl ønsker at være en del af Dansk Folkeparti?

- Det er ikke mig, der skal svare på det. Det er Kristian, der har givet anledning til den tvivl ved ikke rigtig at ville sige, og det er Ingers projekt eller vores projekt ... Der venter vi på, at vi kan få en klar melding, siger Messerschmidt med henvisning til Inger Støjbergs nye politiske projekt Danmarksdemokraterne.

Thulesen Dahl og Støjberg har en længere periode kørt et tæt parløb.

- Har du tillid til Kristian Thulesen Dahl?

- Det vil i hvert fald være rart, hvis den usikkerhed kunne blive bragt til side. Spørgsmålet kan jo kun besvares af Kristian.

- I kunne vælge at smide ham ud af partiet. Hvorfor gør I ikke det?

- Vi kan gøre utroligt mange ting. Jeg foretrækker bare som formand at være den, der indstiller til hovedbestyrelsen og ikke lade den fjerde statsmagt gøre det.

- Har du overvejet det?

- Nej. Kristian har være en del af dem, der har grundlagt det her parti. Nu er der kommet den her usikkerhed, som er blevet skabt. Så opfordrer jeg bare til, at han kommer ud af busken og gør det klart, hvad fremtiden skal rumme, siger Morten Messerschmidt.