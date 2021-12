Messerschmidt tilbage på anklagebænken

Østre Landsret skal i dag og på onsdag tage stilling til om straffesagen mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, skal starte forfra i byretten. Her lød dommen i august på seks måneders betinget fængsel for dokumentfalsk og EU-svindel.

I dag begynder ankesagen i den såkaldte Meld- og Feld-sag. Her vil Morten Messerschmidt og hans advokat argumentere for, at retsformanden i byretten, Søren Holm Seerup, var forudindtaget - og dermed inhabil - under straffesagen ved byretten.

Herefter skal dommerne votere - og på onsdag 22. december afgøres det, om sagen skal gå om eller fortsætte i landsretten.

Hvis sagen skal gå helt om i byretten, så vil Morten Messerschmidt sandsynligvis få selskab på anklagebænken.

Nemlig af vennen, den mangeårige personlige assistent, Søren Peter Jensen, som også var tiltalt i sagen - men med kort varsel meldte forfald i byretten.

Derfor blev assistentens sag udskilt i en separat straffesag. Men hvis sagen skal gå helt om, så er det sandsynligt, at de to venner igen skal på samme anklageskrift.

Hvis sagen fortsætter i Østre Landsret, så kan Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK) vælge at kræve en skærpet straf. Altså oven i de seks måneders fængsel fra byretten, som dog blev gjort betinget under forudsætning af, at Messerschmidt ikke begår ny kriminalitet i to år.

Hvis ankesagen fortsætter ved landsretten, så bliver torsdag 27. januar den første retsdag efter nytår.

Der er afsat 11 retsdage plus en reservedag. Der ventes dom 24. februar.

Formands-skifte i DF

Dansk Folkeparti skal vælge ny formand på et ekstraordinært årsmøde 23. januar i Herning. Fristen for opstilling er 7. januar - og på det tidspunkt ved Messerschmidt altså om straffesagen om svindel og dokumentfalsk skal begynde forfra ved byretten.

De to SØIK-anklagere fra byretten, Andreas Myllerup Laursen og Rasmus Maar Hansen, fører også sagen ved Østre Landsret.

Morten Messerschmidt har til gengæld skiftet Peter Trudsø ud med advokat Peter Schradieck fra Plesner.

På DF's ekstraordinære årsmøde i november sagde Morten Messerschmidt, at det må være op til DF's medlemmer, om han kan blive formand i DF, mens sagen stadig kører: