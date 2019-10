Messerschmidt topper på EU's skandale-skala

Politikerne i Meld og Feld har brugt de to skandaleramte organisationer til at opnå ulovlige gevinster til sig selv eller andre til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser.

Det oplyste EU’s antisvindelenhed onsdag og fremhævede, at man var nået frem til den konstatering efter samarbejde med myndighederne i Danmark og Italien.

Olaf konkluder, at partialliancen Meld og den tilknyttede fond Feld over en årrække havde brugt 4,4 millioner EU-kroner ulovligt, uregelmæssigt eller uberettiget.

Meld overholdt heller ikke sine egne nedskrevne regler om tildeling af tilskud til aktiviteter.

De to DF-jurister, Morten Messerschmidt og Anders Vistisen, var henholdsvis formand og kasserer, da Meld blev tvangslukket.

Ifølge reglerne for EU-støtten skal de, hvis Olaf kræver det, udlevere bilag, rapporter og anden dokumentation for, hvordan Meld og Feld har brugt EU-støtten siden 2012.

Men det har de to DF-jurister undladt. Bl.a. derfor har efterforskningen trukket ud, fastslår Olaf.

Den oplagte forklaring er, at arkivet og bogholderiet under DF-duoen, Messerschmidt & Vistisen ikke er blevet opbevaret intakt. Hvis bogføringsmaterialet er ’forsvundet’, så er det i sig selv et alvorligt brud på EU’s støtteregler.