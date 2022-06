Messerschmidt: Tulle hos Støjberg vil være stor skuffelse

Hvis Kristian Thulesen Dahl ender med at stille op for et andet parti end DF, vil det ikke hue formanden

Fremtiden kender ingen, men skulle Kristian Thulesen Dahl vælge at stille op for andre end Dansk Folkeparti, vil det efterlade en skuffet formand for partiet, Morten Messerschmidt.

Det siger han, efter at partiets tidligere formand Kristian Thulesen Dahl fredag har sagt, at han ikke vil genopstille for Dansk Folkeparti. Det fortæller han til Radio4, hvor han ikke vil afvise at stille op for andre partier. Det kunne være et fremtidigt Støjberg-parti.

- Jeg talte med Kristian om, at han gjorde sig tanker om ikke at genopstille, for flere uger siden. Så det kommer ikke bag på mig. Min opfattelse er, at han har lyst til at lave noget andet end politik, siger Morten Messerschmidt.

Han vil ikke spå om fremtiden, men medgiver, at han vil være skuffet, hvis Thulesen Dahls melding ender med, at han fortsætter i politik for andre end Dansk Folkeparti:

- Ja, det vil naturligvis være en skuffelse, hvis det sker. Kristian er en meget central figur i Dansk Folkeparti og har været med til at stifte det. Så det vil da være en stor skuffelse og en overraskelse, siger Morten Messerschmidt.

Adspurgt om, hvorvidt det også vil være et skrækscenarie, hvis den tidligere formand og den specielt i Dansk Folkeparti-kredse enormt populære Støjberg slår sig sammen, siger Morten Messerschmidt:

- Ej, jeg lader mig ikke skræmme. Jeg forholder mig til Dansk Folkeparti. Og hvad Inger Støjberg gør, det lader jeg hende om.

Støjberg-drømme

Siden Inger Støjberg forlod Venstre i 2021, har det været en hed drøm for Dansk Folkeparti, at hun meldte sig ind. Det ville være et enormt scoop, sprede jubel hos medlemmerne og forventeligt trække titusinder af nye vælgere ind.

Da Kristian Thulesen Dahl var formand for Dansk Folkeparti, blev der danset voldsomt og tæt om den varme grød mellem de to. De optrådte ofte sammen, kom sammen til Folketingets åbning, og hun var med på partiets årsmøde.

Men dansen blev aldrig fuldbyrdet under Kristian Thulesen Dahl. Og Morten Messerschmidt erkender, at chancerne for, at det kommer til at ske, efterhånden er meget små.

Har tilbudt hende alt

Morten Messerschmidt siger ellers, at han har gjort, hvad han kunne, for at lokke hende til.

- Jeg har gentagne gange skrevet til Inger og opfordret hende til at melde sig ind.

- Og under formandsvalgkampen i december havde jeg en snak med hende under fire øjne, hvor jeg lagde kortene på bordet helt åbent og tilbød hende nærmest den rolle, hun kunne have lyst til, siger Morten Messerschmidt og fortsætter:

- Men hun er jo indtil videre ikke vendt tilbage. Så hun har jo ikke sagt nej endnu, kan man sige. Men jeg forventer heller ikke i nær fremtid, at hun siger ja. Det er, som om der er noget andet under opsejling.

Hvad kunne det være?

- Ja det må i spørge hende om. Eller Kristian. Hvis han har sagt, at der noget på vej, så må i jo spørge ham.

Støjberg-parti

Det, der kunne ske, er, at Inger Støjberg starter sit eget parti. I takt med, at uge efter uge ikke meldte sig ind i Dansk Folkeparti, er de spekulationer taget til.

Endnu har hun stadig selv uld i mund om, hvad fremtiden bringer. Hun har dog gentagne gange sagt, at hun ikke er færdig med politik og fortsat ser en fremtid her.

Hvis Inger Støjberg skal starte et parti kan hun finde støtte i den håndfuld folketingsmedlemmer, der har forladt Dansk Folkeparti efter Morten Messerschmidt blev formand.

Den tidligere Venstre-næstformand skal dog snart bide til bolle. Sommerferien står for døren og der bliver spekuleret i et efterårsvalg. Skal Inger Støjberg i Folketinget med eget parti skal hun altså inden da både søge om et navn, indsamle de over 20.000 veælgererklæringer og officielt få det godkendt.

