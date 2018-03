Messerschmidts 'fonde' tømt til sidste euro-cent

En fransk konkurs-advokat har forgæves jagtet værdier i Morten Messerschmidts to skandaleramte 'fonde' Meld og Feld

I 14 måneder ledte en fransk konkurs-advokat forgæves efter aktiver hos ’fondene’ Meld og Feld.

Der var intet at komme efter, og i december 2017 slog byretten i Paris fast i to konkursdomme mod Meld og Feld:

’Intet aktiv har kunnet beslaglægges.’

Trods en – ifølge de franske regler – ulovlig, langstrakt konkursbehandling og flere lukkede retsmøder var det ikke muligt for sagens kurator at beslaglægge så meget som en kuglepen, en computer eller et arkivskab hos hverken Meld eller Feld.

Anklage: Lig-røveri

DF-formand Kristian Thulesen Dahl og EU-politiker Morten Messerschmidt (DF) har gjort sig skyldige i både lig-røveri og selskabstømning.

Det mener det radikale medlem af Europa-Parlamentet Jens Rohde, efter at Ekstra Bladet kunne afsløre Dansk Folkeparti i at tømme en bankkonto i ’fonden’ Meld for 612.500 kroner kort før en konkursbegæring.

Dermed var der ikke en eneste eurocent tilbage i Messerschmidt skandaleramte ’fond’, selv om DF-toppen vidste, at selvsamme Meld skyldte 1,3 millioner kroner til EU.

- Det er lig-røveri og selskabstømning, når DF ved, at parlamentet har krav på 1,3 millioner kroner og de så alligevel tømmer kassen. Dansk Folkeparti har taget 600.000 kr. til sig selv, siger Jens Rohde.

Simpel konkurs

Sagen om konkurs for Morten Messerschmidts to skandaleramte ’fonde’ er blevet behandlet som en såkaldt ’simpel konkursbehandling’.

Det forklarer advokat Ib Christian Pedersen, som driver et dansk-fransk advokatfirma i Paris og har gennemlæst domme og retsudskrifter for Ekstra Bladet.

Ifølge retsudskrifterne skal denne type konkurssager afsluttes inden for seks måneder. I exceptionelle tilfælde kan fristen forlænges med tre måneder, skriver den franske retsformand.

Men konkursbehandlingen af Meld og Feld tog 14 måneder. Altså næsten et halvt år længere end tilladt – og i december slap tålmodigheden op hos byretten i Paris.

Dommeren lukkede de to skandaleramte organisationer, fordi de ikke levede op til kravene i den franske lovgivning.

Ekstra Bladet har i 12 måneder forgæves bedt om et interview med advokat Xavier Brouard, der i efteråret 2016 blev udpeget som kurator i sagen.

EU: Vi afventer svindel-undersøgelse

Xavier Brouard blev ifølge retsudskrifterne i september 2016 pålagt at finde, beslaglægge og sælge alle aktiver i Meld og Feld.

Men det var ikke muligt for ham at beslaglægge et eneste aktiv, fremgår det af domsudskrifterne.

Meld og Feld skylder omkring 1,3 millioner kroner væk, men ifølge advokat Ib Christian Pedersen fremgår det ikke af domsudskrifterne, hvem kreditoren er.

- Kun at der ingen aktiver var til at betale gælden, forklarer han.

Europa-Parlamentet – som har rejst millionkravet mod Meld og Feld – er derfor slet ikke nævnt som aktør i de to konkursdomme fra december 2017.

Det skyldes ifølge parlamentets talsperson Marjory van den Broeke, at man afventer den igangværende undersøgelse af Meld og Feld hos EU’s antisvindel-enhed, OLAF.

Messerschmidt advokat: Ingen penge

Advokat Veronique Goncalves repræsenterede Morten Messerschmidt i konkurssagen ved Byretten i Paris.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få svar fra advokaten, men hun oplyste under retssagen, at Meld og Feld havde en samlet gæld på cirka 1,35 millioner kroner.

Men der var ikke midler til at dække gælden, forklarede hun.

Meld og Feld har fået cirka 20 millioner kroner i EU-støtte i perioden 2012-2015 og har hele tiden haft officiel adresse i Paris.

DF: Det er noget vrøvl

Organisatorisk næstformand for Dansk Folkeparti Carl Christian Ebbesen har ikke meget tilovers for de radikales syn på skandalesagen med EU-støtte.

’Det er noget vrøvl med selskabstømning. Groft og langt ude!’, lyder det fra Carl Christian Ebbesen i en sms til Ekstra Bladet.

DF’eren fremhæver, at Meld og Feld blev lukket af den franske domstol uden at gøre noget gældende i forhold til de 600.000 kroner.

’Det havde den nok gjort, hvis Jens Rohde havde ret. Det har han så ikke, heller ikke i denne sag’, skriver han.

Dansk Folkeparti har dog valgt at reservere det beløb, som de brugte fra Meld, på en spærret konto. Bare for at være ’home safe’, har Ebbesen forklaret.

’Lukningen var så udramatisk, så end ikke Ekstra Bladet mig bekendt gad skrive om det, selv om bladet vidste, at det skete’, skriver DF-næstformanden.

Det har ikke tidligere været kendt, at DF tømte Meld for penge inden konkursen.

Hverken Kristian Thulesen Dahl eller Morten Messerschmidt har ønsket at svare på kritikken.

Det sagde Tulle DF-formand Kristian Thulesen Dahl nævnte gang på gang de 1,6 millioner kroner, som skulle betales tilbage til EU, da kravet om tilbagebetaling kom på bordet. Der var dog ikke et ord om de 612.500 kroner, som Meld endte med at betale af EU-regningen. Her er, hvad DF-formanden sagde 10. maj 2016: - Vi bruger pengene inden for reglerne. Når der drages tvivl om det, så tager vi konsekvensen. Så trækker vi en streg i sandet og betaler de 1,6 millioner tilbage, sagde Kristian Thulesen Dahl til Ekstra Bladet. - Vi betaler penge tilbage til den organisation, der har betalt DF penge til kampagner. Vi betaler penge tilbage til Meld og Feld, sagde DF-formanden til Ekstra Bladet. - De knap 1,6 millioner kroner, de har opgjort, der er brugt af Dansk Folkeparti i forskellige kampagner her i landet, dem betaler vi så tilbage til Europa-Parlamentet, sagde DF-formanden til TV2. - Vi tilbagebetaler de penge, som har haft med politiske kampagner i Danmark at gøre. Det vil sige de penge, som Dansk Folkeparti har haft glæde af, dem tilbagebetaler vi, sagde Thulesen Dahl til DR. Vis mere Luk

Skandalen vokser: DF betaler 1 mio. tilbage

Du kan læse hele listen over Melds støttekroner til DF her.