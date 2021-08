Messerschmidts luftkastel: Vidner afslører parti-bluff

Det europæiske 'parti' Meld var ikke meget andet end en tom skal, der modtog støtte-millioner fra EU.

Det billede toner klarere og klarere frem, efter adskillige europæiske vidner de seneste dage har afgivet forklaring i straffesagen mod DF-næstformand Morten Messerschmidt om deres indmeldelse i Meld under Messerschmidts ledelse.

Via tolk og videolink har det ene syd- og østeuropæiske Meld-medlem efter det andet afsløret et enten yderst ringe kendskab til det europæiske parti, som de var medlem af - eller direkte afvist at have skrevet under på dokumenter, som retten kunne fremvise med deres underskrift nederst.

De blot ti ikke-danske medlemmer i 2015, hvoraf fire nu har udstillet partialliancen som en tom skal, var helt afgørende for, at Meld kunne få EU-støtte. En partialliance som Meld skal nemlig have medlemmer fra mindst en fjerdedel af EU-landene for at modtage støtte.

Morten hvem...?

Italienske Antonio Gambetta Vianna, ville på et tidspunkt under sin afhøring vide, hvad det egentlig var for en retssag, han vidnede i:

- Hvem er den tiltalte?, spurgte han anklageren via den italienske tolk.

- Den tiltalte i sagen hedder Morten Messerschmidt.

- Jeg har ikke hørt det navn før, lød det tørt fra italieneren.

Retten i Lyngby afsiger på fredag kl. 15.00 dom i sagen mod netop Messerschmidt om svindel med EU-midler og dokumentfalsk.

Og her vil vidneudsagnene fra i alt fire vidner om deres mere eller mindre fuldbyrdede medlemskab af Meld indgå.

Domsafsigelsen vil blive videotransmitteret og kan bl.a. ses på Ekstra Bladet.