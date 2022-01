Messerschmidts masterplan: Sådan vil han fastholde magten

Hvis Morten Messerschmidt påny dømmes i byretten, kræver den nykårede DF-formand, at partiets hovedbestyrelse aktivt skal vælte ham. Og nu vil han have den udvidet

Stetoskop, handsker, en udvidet hovedbestyrelse og en DFU-formand.

Allerede fra første fløjt står det klart, at Morten Messerschmidt (DF) har en plan. Han har ikke tænkt sig bare sådan at forlade posten som Dansk Folkepartis formand af frivillighedens vej.

Heller ikke, hvis han dømmes påny i byretten for EU-svig og dokumentfalsk i Meld og Feld-sagen, der i 2022 må gå om pga. en inhabil dommer.

- Hvis hovedbestyrelsen vedtager det og siger, at omstændighederne er sådan og sådan, så vil jeg træde tilbage, sagde Morten Messerschmidt til Ekstra Bladet søndag eftermiddag om, hvad der skal til for at udløse hans afgang, når retssagen mod ham skal afgøres i 2022.

- Altså, hvis du bliver væltet?

- Ja, det kan du godt kalde det. Men jeg vil bare sige, at nu hvor Østre Landsret har underkendt byretsdommen, er det noget, der ligger ude i fremtiden.

- Det er klart. Men hovedbestyrelsen skal vælte dig, hvis du skal gå?

- Ja, det vil være udgansgpunktet. Det kan også være, hvis der er et massivt mindretal, der siger noget, at så vurderer jeg, at jeg er nødt til at trække mig. Men det er den retning.

Sidder på magten

Dermed er det som udgangspunkt op til de 11 medlemmer af DF-hovedbestyrelsen, om de vil udtrykke mistillid til deres nye formand, hvis han dømmes for svindel med EU-midler og dokumentfalsk.

Og her vil de kommende konstitueringer i DF-toppen med al overvejende sandsynlighed falde positivt ud for Messerschmidt. Det er nemlig folketingsgruppens egen bestyrelse på fem mand, der sidder på næsten halvdelen af de 11 mand i den overordnede hovedbestyrelse. DF's folketingsgruppe har i denne uge taget hul på konstitueringen, og Messerschmidt holder i disse dage en-til-en-samtaler med alle medlemmer af folketingsgruppen.

Udover gruppebestyrelsen kommer fem medlemsvalgte fra årsmødet samt DFU's formand. Og blandt dem er både Peter Kofod, Jens Wornøe og DFU-formand Tobias Weische også kendte Messerschmidt-støtter.

Vil udvide HB

At Morten Messerschmidt - som han siger - vil undgå et 'massivt mindretal' i mod sig, forklarer formentlig også en anden af den nykronede formands planer; nemlig en kommende udvidelse at hovedbestyrelsen i DF. Under debatterne i formandsvalgkampen har det lydt fra Messerschmidt, at den skal ekspanderes med 10 personer til hele 21 medlemmer.

Det vil formentlig medføre forsøg fra Messerschmidt på at sætte sig yderligere på magten med et mere sikkert flertal i det sønderrevne partis top.

Udvidelsen vil kræve en vedtægtsændring, som skal godkendes på det kommende ordinære årsmøde i september.

Dermed er Messerschmidt også i kamp mod uret, da byretssagen mod ham stadig skal berammes. Seneste nyt i den sag er, at Lyngby ret endnu ikke har fundet en ledig dato for, hvornår sagen kan begynde, men at den nu også vil omfatte Messerschmidts tidligere assistent, Søren Peter Jensen, som er medtiltalt.