Messerschmidts partifæller afhørt af politiet

Flere medlemmer af Dansk Folkeparti har bidraget til Bagmandspolitiets efterforskning i sagen, hvor DF-næstformand Morten Messerschmidt nu tiltales for dokumentfalsk og svindel med EU-støttemidler i partialliancen Meld med krav om fængselsstraf.

Det bekræfter de tidligere folketings-politikere Kim Christiansen og Dorthe Ullemose, som blandt andet deltog i det omstridte sommergruppemøde på Color Hotel i Skagen i august 2015.

Under politiets afhøring blev de spurgt, om de oplevede DF's interne sommergruppemøde som en EU-konference arrangeret af Meld.

- Jeg kunne fortælle, at der blev også snakket om EU, men der blev også snakket folketingspolitik. Det var jo slået sammen. Så vi var inde på mange forskellige emner. Jeg aner ikke noget om det. Andet end at Morten Messerschmidt og de andre EU-parlamentarikere har været med til vores sommergruppemøde, siger Dorthe Ullemose, der i dag sidder i byrådet i Svendborg.

Kim Christiansen og Dorthe Ullemose bekræfter, at politiet har afhørt deltagerne i DF's sommergruppemøde før tiltalen blev rejst mod Morten Messerschmidt. Foto: Finn Frandsen/Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Efterlyste kuglepenne

- De spurgte blandt andet, om der var de og de kuglepenne. Men jeg lagde altså ikke mærke til, om der stod LOK eller Meld & Feld på kuglepennene, forklarer Dorthe Ullemose.

Den mangeårige transport-ordfører Kim Christiansen blev også afhørt - og også her kredsede politiet om EU-indholdet på DF's sommergruppemøde.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er blevet afhørt. På sommergruppemødet i Skagen havde jeg et oplæg om noget EU-retligt. Det var det, som jeg kunne oplyse, siger Kim Christiansen, der opstiller for partiet til kommunal- og regionsrådsvalget til november.

Ingen af de to vil forholde sig til, om EU-indholdet på det tre dages DF-sommergruppemøde kan retfærdiggøre, at man kalder det en Meld-konference om EU.

Skaarup: Det var ikke en EU-konference

Men i november 2016 fastslog gruppeformand Peter Skaarup overfor Ekstra Bladet, at det omstridte sommergruppemøde i Skagen blev afviklet efter det program, som han selv havde udsendt til partifællerne på forhånd.

- Man kan roligt slå fast, at det er et sommergruppemøde og ikke en EU-konference, som det også var tilfældet i Kolding året før. Det er noget rod, når et program, som vi kender for vores sommergruppemøde, pludselig forvandles til en todages konference om EU, forklarede Peter Skaarup - og tilføjede:

- Jeg synes ikke særlig godt om, at der er søgt penge i EU til et arrangement på et andet grundlag og program, end det, der rent faktisk var. Det dur jo ikke.

Tidligere har Ekstra Bladet afdækket, at både formand, Kristian Thulesen Dahl og gruppeformand, Peter Skaarup, også er blevet afhørt om sagen. Men begge afviser at kommentere den seneste udvikling, hvor politiet anklager Messerschmidt for dokumentfalsk og EU-svig.

Morten Messerschmidt nægter sig skyldig i anklagerne - og ønsker ikke at svare på spørgsmål. Han mener dog, at de omstridte underskrifter på fiktive hotelkontrakter skyldes en 'kombination af uklare instrukser og arbejde på tværs af lande- og sproggrænser'. Det skriver han på Facebook.