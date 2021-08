Messerschmidts plan gik i vasken: Rodebutik i Skagen

Planen om en stram opdeling mellem EU-møde og sommergruppemøde for Dansk Folkeparti gik i vasken for initiativtageren Morten Messerschmidt i 2015.

Det erkendte han i retten i Lyngby i denne uge, hvor han sidder tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk.

Det var ellers meningen at 'opdele sommergruppemødet og EU-konferencen logistisk', sagde han. Men det kunne ikke lade sig gøre i praksis.

Sommergruppemødet og den påståede Meld-konference smeltede derfor fuldstændig sammen.

Morten Messerschmidt er blevet afhørt to gange af SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet) under efterforskningen. I oktober 2020 og igen i marts 2021. Han blev tiltalt i april.

Folk gik ind og ud

Over for SØIK fortalte han, hvordan de to samtidige møder udviklede sig til en ren rodebutik.

'Afhørte (Morten Messerschmidt, red.) svarede, at det godt kunne være, der ikke havde været en klump (med EU-stof, red.), men at emnerne derimod var drøftet drypvis og måske var forskellige dage. Folk gik ind og ud af mødet og det kunne godt være, hvis man forestillede sig afhørte havde været ude og lave interview og der havde været en anden, der var inde, så havde man sagt kan du så ikke lige sige noget om det punkt’.

Til EU's finanskontrol indsendte Meld da også emnepunkter hentet direkte fra emnekataloget til DF's sommergruppemøde. På den måde mente man at godtgøre, at en EU-konference havde fundet sted.

Da Morten Messerschmidt i august 2019 skulle forklare sig over for EU's antisvindel-enhed OLAF var sommergruppemødet hos DF og sommerkonferencen for Meld stadig præsenteret som to separate arrangementer.

'Sommerkonferencerne i 2014 og 2015 blev afholdt på lignende måde, hvor Meld og DF's møder blev afholdt adskilt logistisk, politisk og økonomisk. Dagsordnerne ændres gradvist i planlægningsprocessen,' sådan skriver han i en mail til OLAF 28. august.

I retten i Lyngby kunne Morten Messerschmidt ikke huske, hvorfor han sendte mailen til OLAF med den udlægning, som han i dag selv modsiger.

Ny tolkning

Morten Messerschmidt nægter sig skyldig med den begrundelse, at sommergruppemødet i Skagen 2015 var et 'fællesarrangement' mellem det europæiske parti Meld og Dansk Folkeparti. Det mener han nu, er efter reglerne.

Anderledes var hans tolkning ellers i oktober 2016

- Der har været afholdt en EU-konference. Det her er jo netop ikke et arrangement sammen med Dansk Folkeparti. Det er meget vigtigt, for reglerne for de her europæiske partier er, at der ikke er en samkøring, sagde Morten Messerschmidt nemlig til DR.

Ekstra Bladet beskrev allerede på daværende tidspunkt, at forklaringen var udtryk for en zigzag-kurs.

Faktura kan give bagslag Morten Messerschmidt forsvar lyder i byretten, at hele sagen skyldes sjusk og sammenblandinger. Han har godt nok underskrevet adskillige dokumenter, hvor Dans Folkeparti slet ikke nævnes som medarrangør af den påståede Meld-konference i Skagen, men de dokumenter har han ikke læst. Han påpeger, at der findes dokumenter fra både 2014 og 2015, hvor DF's rolle nævnes. I 2014 i et såkaldt aktivitetsforslaget til sommergruppemødet i Kolding. I 2015 i en mail til den forhenværende generalsekretær Juan Manuel Ghersinich, hvor konferencen omtales som organiseret 'jointly with DF in connection to DF-summermeeting'' På dansk: 'sammen med DF i forbindelse med DF's sommergruppemøde'. Messerschmidt har også fremlagt en faktura betalt af DF, som viser, at Meld betalte 98.000 kroner af den samlede regning for sommergruppemødet på Hotel Color. Han mener, den er bevis for, at DF hele vejen igennem har været medarrangør. Fakturaen kan dog også give bagslag. Set med anklagemyndighedens øjne viser, at Dansk Folkepartis sommergruppemøde i strid med EU-regler og muligvis også dansk lovgivning blev betalt delvist af EU-penge. Den daværende hotelmedarbejder Charlotte Christensen har bekræftet i retten, at DF skulle have betalt hele regningen, hvis ikke Meld havde bidraget. Møderne i byretten afsluttes fredag. Der er afsat tid til genafhøring af Morten Messerschmidt, Mandag er der indkaldt danske vidner. Tirsdag fortsætter anklagemyndigheden med vidner fra det øvrige Europa.

DF'eres oplæg blev til sommerkonference Da EU's budgetkontrol i 2016 begyndte at undersøge Meld og herunder sommergruppemødet i Skagen bad man Michael Verbeke, der indtil partiets lukning med udgangen af 2015 havde titel af generalsekretær, om en nærmere forklaring på mødets EU-indhold. Michaerl Verbeke kunne på et hastigt indkaldt revisionsmøde i januar 2016 ikke besvare revisorerne spørgsmål. Ifølge referatet fra mødet ville han bede Morten Messerschmidt om en forklaring. - Jeg har helt sikkert kontakten Morten Messerschmidt. Det var min opgave, forklarede Michael Verbeke forleden i retten. Han kunne dog ikke huske, om det var Morten Messerschmidt, der bad ham plukke løs fra emnekataloget for DF's sommergruppemøde. Resultatet blev ikke desto mindre, at Michael Verbeke eftersendte en liste til budgetkontrollen, hvor punkterne kom direkte fra emnekataloget til DF's sommergruppemøde. Herunder han du se oplægsemner og oplægsholder, som over for EU-systemet blev præsenteret, som dokumentation for, at der havde fundet en Meld-konference sted midti i DF's sommergruppemøde. Grænsekontrol – ved Anders Vistisen

Alkolåse – Jørn Dohrmann

Fængslede EU-borgere – Anders Vistisen

Lastbilchauffører – Bent Bøgsted

Påskearbejdere – Henrik Brodersen og Dorthe Ullemose

Socialdumping – Anders Vistisen

Implementering af EU-direktiver – Morten Messerschmidt

Patenter - Morten Messerschmidt

Allerede i november 2015 kunne Ekstra Bladet afsløre, at DF havde brugt EU-midler på sommergruppemødet. Den artikel kan du læse her.