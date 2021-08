Messerschmidts rodebutik: 45 eller 54 deltagere?

Var der 45 eller 54 deltagere til Morten Messerschmidts påståede Meld-konference i Skagen?

Det spørgsmål forsøgte retsformand Søren Serup forgæves at få svar på den næstsidste retsdag i Lyngby onsdag, inden der falder dom i dag klokken 15.00.

I alle papirer til EU-systemet har Morten Messerschmidts europæiske parti Meld omtalt 45 deltagere ved det møde, som han er tiltalt for at have modtaget uberettiget EU-støtte til.

Men i en faktura, som Morten Messerschmidts forsvarer har fundet i DF's arkiv kort før retssagens begyndelse, står helt nye tal for antal deltagere.

Fakturaen er af forsvaret blevet brugt til at bevise, at sommergruppemødet og Meld-konferencen vitterligt begge fandt sted. Men pludselig gav fakturaen anledning til kritisk opmærksomhed fra uventet kant. Retsformanden krævede svar, som Morten Messerschmidt ikke kunne give.

Sagen kort: Morten Messerschmidts skiftende forklaringer om sommergruppemødet i Skagen.

Fra 45 til 54

Af fakturaen fremgår det nemlig, at der endte med at være 54 deltagere ved sommergruppemødet.

- Hvad tænkte De, da De så, at tallet var for lavt? Vi undrer os over, at der bliver udfærdiget tilbud på 45. Meld har betalt for 45 konferencedeltagere, men på den endelige regning er der 54. Hvem betalte så for de sidste ni deltagere?

- Det kan jeg ikke give noget fornuftigt svar på. Jeg var ikke inde over den del, lød det fra Morten Messerschmidt.

Retsformandens undren var især udløst af EU's skrappe regler for udbud. Hvis et arrangement bliver dyrere end 13.800 euro, skal der indhentes tre tilbud, så vennetjeneste og lignende ikke kommer på tale.

- Nu har vi hørt flere vidner forklare, at der skete det lykkelige for DF, at man fik et rigtig godt valg. Men da det gik op for Dem, at der kom flere til mødet end oprindelig planlagt, bekymrede det Dem så ikke i forhold til tærsklen for udbud? (13.800 Euro. red.), spurgte retsformanden DF's næstformand.

- Jamen, jeg var slet ikke med til at udfærdige det praktiske, forsvarede Morten Messerschmidt sig. Han medgav, at retsformandens spørgsmål var relevant.

Det bliver sidste dag i retten for Morten Messerschmidt, som under hele straffesagen mod ham har haft følgeskab af kæresten Dot Wessman. Foto: Martin Sylvest