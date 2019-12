Messerschmidts skandalefond: Falsk regning på 465.625 kroner

En forfalsket faktura svarende til 465.625 kroner belaster både Morten Messerschmidt og DF-profilens tætteste rådgiver gennem årene i Europaparlamentet, Kristian Wederkinck Olesen.

Det fremgår af fortrolige oplysninger, som EU’s antisvindelkontor, Olaf, har sendt til Bagmandspolitiet.

Daværende Meld-formand, Morten Messerschmidt og Wederkinck står begge som modtagere af den falske regning, der skal forestille at være udstedt af den kendte danske lobbyvirksomhed, Primetime Kommunikation.

’Ifølge firmaet Primetimes juridiske ledelse er fakturaen fabrikeret,’ skriver svindeljægerne fra Olaf i papirer, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. Altså et helt igennem falskt dokument.

EU-bombe under Tulle: DF lavede falske hotel-kontrakter

Den falske faktura er fundet i forbindelse med Olafs efterforskning af Meld og Feld-sagen blandt bilag til en annoncekampagne om social dumping. Den blev gennemført af Dansk Folkeparti 15.–23. april 2015 og betalt med penge fra den skandaleramte partialliance, Meld og fonden Feld.

Europaparlamentet har senere fastslået, at Meld og Feld i strid med EU’s regler brugte godt 952.000 kroner på DF-kampagnen.

(Artiklen fortsætter under dokumentationen)

Den falske regning på 62.500 euro inklusive moms mangler både Primetimes logo, er ikke udstyret med fakturanummer og Amagerbrogade er stavet forkert.

Officielt var det to københavnske firmaer, som sammen vandt ordren. EU-dokumenter viser, at DF’s kampagne om social dumping i EU blev gennemført af Holm Kommunikation og mediebureauet Carat Danmark i fællesskab.

Derfor undrer det EU’s svindeljægere, at en forfalsket regning på knap en halv million kroner fra Primetime Kommunikation - for præcis samme annoncekampagne - dukker op i efterforskningen af tvangslukkede Meld og Feld.

Direktør håber på politiet

Regningen er falsk, fastslår Primetime-direktør Casper Hyldekvist. Privatfoto

Ekstra Bladet har forelagt dokumentet for Primetimes ledelse. Her afviser man ethvert kendskab til både beløb, opgave og faktura.

– Vi kan klart sige, at vi hverken har udført opgaven, modtaget det angivne beløb, udarbejdet eller sendt denne faktura, der i øvrigt indeholder en række åbenlyse fejl og mangler i forhold til den måde, vi normalt fakturerer på.

– Med andre ord er der tale om en falsk faktura, som vi intet kender til. Det har vi oplyst SØIK (Bagmandspolitiet), som sagen nu ligger hos, og forhåbentlig kommer man her til bunds i sagen, siger Primetime-direktør, Casper Hyldekvist.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Insider bag falsk regning

Flere oplysninger i den falske faktura for en annoncekampagne udstedt i Primetimes navn tyder på, at dokumentet er fabrikeret af en insider fra den skandaleramte partialliance Meld, den tilhørende fond Feld eller Dansk Folkeparti.

Primetimes direktør Casper Hyldekvist står - med korrekte kontaktdata - som afsender af det falske dokument. Som modtagere står både daværende EU-parlamentariker og Meld-formand, Morten Messerschmidt (DF) samt hans ven og tidligere spindoktor, Kristian Wederkinck Olesen.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret betalte Meld - i strid med EU’s regler - i december 2014 for medietræning til flere af DF’s folketingsmedlemmer hos netop Primetime i København. Betalingen var 88.000 kroner. Derfor havde personer i Melds inderkreds adgang til Primetimes korrekte bankoplysninger, som også fremgår af den falske regning. Dog har der sneget sig en enkelt stavefejl ind.

I begyndelsen af 2015 gav Primetime et tilbud til Meld på en helt anden annoncekampagne for DF. Her fremgik det, at Primetime for arbejdet skulle have et honorar (fee) på 6000 euro.

Primetime vandt ikke opgaven - men det såkaldte fee på 6000 euro - gentages præcis på den falske faktura. Samlet løber beløbet op i 62.500 euro (50.000 euro plus dansk moms), som ifølge den fabrikerede faktura er brugt på annoncer i danske medier og på Facebook.

(Artiklen fortsætter under dokumentationen)

Beløb på præcis 62.500 euro optræder ofte i dokumenter fra efterforskningen af Meld og Feld.

Den fiktive regning er udstedt 30. marts 2015 - med betalingsfrist blot ti dage senere 9. april. Standard hos Primetime er mindst 30 dages kredit.

Derudover er den fabrikerede regning ikke påført et fakturanummer.

Ekstra Bladet har set eksempler på, hvordan Primetime normalt fakturerer deres kunder. Dels er firmaets regninger forsynet med logo samt fakturanummer - og dels er det ikke den administrerende direktør, Casper Hyldekvist, der personligt udsender regninger til kunderne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rådgiver: Jeg er jo ikke idiot

Morten Messerschmidts tidligere rådgiver Kristian Wederkinck (th) vil ikke kendes ved dokumentet.

Hverken Morten Messerschmidt, der var Meld-formand, da den falske Primetime-faktura blev fabrikeret, partiformand Kristian Thulesen Dahl eller andre fra DF vil interviewes om sagen.

DF-profilens tidligere toprådgiver, Kristian Wederkinck, er også anført som modtager. Men han afviser ethvert kendskab til regningens oprindelse.

– Jeg har fået den fremvist af politiet. Jeg har spurgt efter digitale spor på dokumentet, og om pengene er udbetalt. Og jeg har bedt politiet om at ringe til Meld og Felds generalsekretær for at spørge ham om, hvordan fakturaen er endt på Melds kontor, siger Kristian Wederkinck.

Fakturaen tyder på et insiderjob. Udført af en, som har kendt til Primetimes bankoplysninger og tidligere kontakt med Meld?

– Jeg aner ikke, hvor det kommer fra. Jeg har bedt politiet om tjekke dokumentinfo, for at se hvem fanden, der har lavet den. Nogen må have sendt den på mail. Men ikke til mig. Og jeg har ikke sendt den.

Har du talt med Messerschmidt om det?

– Ja. Jeg har spurgt, om det er ham, som har sendt den. Det afviser han.

Fakturabeløbet, inklusive moms, svarer præcis til 62.500 euro. Det beløb går igen mange steder. Bl.a. andet på en oversigt, som DF offentliggjorde i oktober 2016 og i et notat fra EU-parlamentet?

– Jeg må være dig svar skyldig. Så må det være noget, DF har fundet ud af. Eller også noget Morten ved. Eller generalsekretæren. Jeg har ikke lavet den. Jeg er jo ikke idiot.

I et sms-svar oplyser DF’s pressechef: ’Vi er bekendt med, at myndighederne har en sådan faktura, men ved ikke, hvorfra den stammer. Den ses ikke at være betalt, hvorfor der i hvert tilfælde ikke er brugt EU-midler til at dække den regning!’

(Artiklen fortsætter under dokumentet)

Beløbet på præcis 62.500 euro går - muligvis tilfældigt - igen i flere dokumenter i sagen om Meld og Feld. Her fastslår EU-parlamentet, at kampagnepenge er brugt i strid med reglerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Advokat: Meget alvorlig sag

En forfalsket regning på knap en halv million kroner for denne DF-kampagne er dukket op under efterforskningen af Meld og Feld.

– Det er en bekymrende og meget alvorlig sag, lyder det til, vurderer partner Erbil Kaya i advokatfirmaet af samme navn, der specialiserer sig i dokumentfalsk.

– Hvis det står til troende, at der ikke er blevet udstedt en sådan faktura i virkeligheden - og det er det, den rette udsteder kategorisk siger - så er det et eksempel på dokumentfalsk, siger Erbil Kaya.

Advokaten vurderer dog, at sagen kan vise sig at være endnu mere alvorlig.

– Det næste, jeg vil sige, er at man her umiddelbart har at gøre med noget, hvor nogen har villet forsøge at skuffe i et retsforhold, som det hedder. Og så kan bedrageribestemmelsen meget hurtigt komme ind over, siger Erbil Kaya.

– Det er en meget sædvanlig konstruktion at se dokumentfalsk plus bedrageri sammen. De to ting følger ofte hinanden, når det har at gøre med økonomisk kriminalitet. Fordi dokumentforfalskningen da tjener et formål, forklarer Erbil Kaya.

Meld & Feld Den europæiske partialliance Meld og den tilhørende fond Feld blev i 2015 tvangsopløst på grund af misbrug af EU-midler. Daværende EU-politiker Morten Messerschmidt (DF) var formand, og partifællen Anders Vistisen var kasserer i Meld. Ifølge EU’s antisvindelkontor har medlemmerne begået bedrag for at opnå uretmæssig vinding til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser. Vis mere Luk

Falske DF-underskrifter sendt til Bagmandspolitiet