Messerschmidts Ukraine-undring

Milliarderne og donationerne flyder, når det kommer til at støtte Ukraines kamp med de russiske invasionstropper. Men når det kommer til at sikre velfærden for de ældre og udsatte i Danmark, så er regeringen betydeligt mere tilbageholdende.

Det undrer Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, på dagen, hvor regeringen og Folketinget soler sig Ukraines præsidents, Volodymyr Zelenskyjs, besøg og tak for støtten til hans land.

- Jeg er glad for, at vi bakker op om den frie verdens kamp mod Rusland. Men støtten til Ukrainer viser jo, at der er penge på kontoen. Og det virker det underligt, at man rundt omkring i mange kommuner nu gennemfører besparelser.

- Skal vi sikre den folkelige opbakning til at støtte Ukraine, så er det vigtigt, at man også fornemmer, at tingene hænger sammen og at det ikke går ud over for eksempel basale velfærdsydelser som at vores ældre kan komme i bad og få gjort rent. Og at vores handicappede kan få hjælp til genoptræning, siger partiformanden.

Milliarderne flyder

Ifølge Udenrigsministeriet har Danmark støttet Ukraine med i alt 13,6 milliarder kroner samlet de sidste to år. Det er fordelt på 11,1 milliarder kroner i militær støtte, der består af udstyr, penge og anden støtte, samt civil støtte for 2,5 milliarder kroner.

Morten Messerschmidt understreger, at støtten har hans fulde opbakning:

- Men tingene hænger jo sammen. Man skal selvfølgeligt sikre penge til Ukraine, men folk må ikke samtidigt sidde derude og opleve nedskæringer i velfærden.

Wammens overraskelse

Morten Messerschmidt peger på, at råderummet er blevet markant opjusteret med 16 milliarder og at regeringen ikke lægger skjul på, at statens økonomi er stærk.

- Alligevel beder man kommuner som Sønderborg, Bornholm og andre om eksempelvis at skære dramatisk ned på ældreplejen. Det kan jeg ikke forstå. Når pengene er der, så synes jeg, man skal sende dem ud til kommunerne, siger Morten Messerschmidt.

De sidste måneder budt på dusinvis af historier om nedskæringer i velfærden ude hos kommunerne. Københavns Kommune har har eksempelvis sparet skolemælken væk og ældre flere steder i landet blevet bedt om at købe robotstøvsugere.

Ekstra Bladet spurgte faktisk statsminister Mette Frederiksen (S) på partiets sommergruppemøde om, hvad hun ville sige til de helt almindelige danskere, der oplever nedskæringer i velfærden, nu statskassen bugner og regeringen har varslet større skattelettelser end tidligere.

Hun gav først mikrofonen videre til finansminister Nicolai Wammen (S). Det blev ikke et kort svar.

Ekstra Bladet bringer det her i sin helhed. Så sig ikke, at du ikke var advaret om længden.

Hvad vil du sige til det helt almindelige danskere, der mærker kernevelfærden blive skåret år for år?

- Det, vi har gjort, både under denne her regering og den tidligere, det er noget, man ikke gjorde før. Det er at sige, at når der heldigvis kommer flere børn og ældre, og det gør der i det danske samfund, så følger pengene med.

- Og senest med den aftale, vi lavede med kommunerne her for nyligt, der udvidede vi servicerammen med 2,4 milliarder kroner. Så vi har sat rigtigt mange penge ind på, at man kan give en god velfærd ude i kommunerne.

- Når det er sagt, så løser det ikke alle problemer. Og der er mange steder, hvor man har det svært. Jeg har selv været borgmester. Jeg ved godt, at det ikke er en nem sag at få de her budgetter til at gå op. Og det er nogle svære beslutninger.

- Vi har været i den vanskelige situation nu i et stykke tid, at ikke mindst på grund af inflationen, så har pengene mildest talt ikke rakt så langt, som de plejer. Det har gjort sig gældende for den enkelte familie. Det har gjort sig gældende for staten. Og det gør sig også gældende ude i kommuner og regioner.

- Det, ville jeg ønske, vi bare kunne løfte af skuldrene, men det kan vi ikke. Vi har været nødt til - for at få Danmark godt igennem - at have en lidt strammere økonomisk politik. Det, vi ser ind i, er fortsat ansvarlig politik, men at der er et lidt større rum at bruge af.

- Og det er så også noget, som vi vil fokusere i forhold til velfærden. Vi er dybt optaget af - det er faktisk derfor, vi går på arbejde hver dag - at vi har en ordentligt ældrepleje, at vi har et ordentligt sundhedsvæsen. At vores børn får en god uddannelse - og når jeg lige om afleverer min yngste i vuggestuen, at man kan gøre det med ro i maven.

- Derfor tager vi dette her alvorligt. Og det er også derfor, vi med de aftaler, vi har lavet med kommunerne, har sat flere penge af. Det løser ikke alle problemer. Det ved vi godt. Det er derfor vi fortsætter arbejdet.

Mette tager mikrofonen

Efter Nicolai Wammens svar til de helt almindelige danskere, kom statsministeren med et andet langt svar på, hvorfor velfærden bliver skåret, når statens økonomi er sund som en fitnessinstruktør:

- Der er ingen tvivl om, at vores hovedprioritet de kommende år, det er vores velfærdssamfund. Det skal så ske samtidigt med, at vi løser klimakrisen. At vi får foretaget de nødvendige investeringer i vores sikkerhed og at vi fører en økonomisk politik, der gør Danmark stærkere på den lange bane.

- Det, vi kommer til at se de kommende år, er, at vi kan gøre flere ting på en og samme tid, fordi vi har så stærk en økonomi. Vi ved godt, at der er nogle kommuner, der kommer til at lave nogle besparelser, som vi heller ikke er glade for. Det ved vi også godt, at borgmestrene ikke er.

- Den kommunalaftale, der er lavet, er lavet på et tidspunkt, hvor der er højere inflation. Derfor er det noget tidsforskydning i det, der står.

- Men vi er meget bevidst om kommunernes økonomi. Og vi er meget bevidst om, at selvom vi har tilført flere penge - og det har vi gjort på skift i to regeringer nu - så er noget af det, der presser ude i kommunerne, at selvom der er kommet flere penge, så går pengene nogle bestemte steder hen. Blandt andet det specialiserede område.

- Så der er også noget vi skal diskutere i, hvordan vi bruger pengene. Og om vi bruger pengene på den rigtige måde i vores velfærdssamfund. Men vi er meget bevidste om de problemer, der er.