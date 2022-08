Dansk politik ... 8. aug. 2022 kl. 18:54 Gem artikel Gemt artikel

Messerschmidts vilde fortid

Det vidste du - måske - ikke om Morten Messerschmidt. Det er to årtier siden, at danskerne kunne se med, da en ung Messerschmidt deltog i realityprogrammet 'Big Brother VIP' med typer som Carl-Mar Møller og Kira Eggers. Men vejen til toppen af Dansk Folkeparti har været lang for politikeren, der på et tidspunkt måtte melde sig ud af Dansk Folkeparti