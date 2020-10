Metoo-bombe hos de konservative

Orla Østerby fra de konservative bliver strippet for alt efter grænseoverskridende adfærd over for partikollega.

Det oplyser Det Konservative Folkeparti i en pressemeddelelse.

Ledelsen i Det Konservative Folkeparti er ifølge pressemeddelelsen blevet bekendt med en række episoder, hvor Orla Østerby har udvist grænseoverskridende adfærd overfor sin partikollega Brigitte Klintskov Jerkel.

Hændelserne har fundet sted i omkring et år i 2017, hvor nogle af episoderne allerede er velbeskrevne i pressen, lyder det. Brigitte Klintskov Jerkel har tidligere fortalt om episoder med to forskellige mandlige kollegaer, men uden at sætte navn på.

- På Christiansborg har jeg oplevet at blive passet op på gangen og få klap bagi af den samme mand, skrev hun blandt andet til DR.

Hun forklarer, hvordan det skete fire gange med den samme mand, men at hun også oplevede problemer med en anden mandlig politiker.

Han lagde sin hånd på hendes ryg, kørte den ned langs ryggen og lagde den på hendes balde. Dernæst sagde han ifølge Jerkel, at 'hun var dejlig og så godt ud,' skrev DR.

Det uddybes dog ikke af de konservative, hvad den grænseoverskridende adfærd fra Orla Østerby konkret har bestået i.

Brigitte Jerkel vælger at stå frem nu, fordi et medie har kontaktet hende om historien, skriver de konservative.

Efter grundige samtaler med henholdsvis Brigitte Klintskov Jerkel og Orla Østerby er ledelsen kommet frem til, at Orla Østerby skal fratages sine politiske ordførerskaber.

Orla Østerby har givet en undskyldning, som Brigitte Klintskov Jerkel har accepteret. Foto: Finn Frandsen

– Partiet kan på ingen måde acceptere, at man fysisk og verbalt udsætter en anden for grænseoverskridende adfærd. Derfor fratager vi nu Orla Østerby hans ordførerskaber, udtaler gruppeformand Mai Mercado i pressemeddelelsen.

Orla Østerby har givet en undskyldning, som Brigitte Klintskov Jerkel har accepteret.

– Orla har givet mig en undskyldning, og den har jeg taget imod. Jeg er glad for, at partiets ledelse har håndteret sagen, som de har gjort. Det er ikke nemt at stille sig frem og fortælle om den slags episoder. Men nu har han sagt undskyld, og det betyder, at jeg kan komme videre og fokusere på mit politiske arbejde, siger Brigitte Klintskov Jerkel.

Orla Østerby siger, at han ikke selv kan huske hændelserne, men at han beklager forløbet dybt.

– Jeg husker ikke de beskrevne hændelser. Men jeg tror naturligvis ikke, at min kollega lyver, så derfor vil jeg gerne beklage og undskylde, at de omtalte berøringer er opfattet som grænseoverskridende. Det må være sket i misforstået kækhed, som så slet ikke er opfattet sådan. Det beklager jeg dybt. Vi lever jo i en tid, hvor mange må lære noget i forhold til, hvordan adfærd opfattes. Ledelsen har besluttet at fratage mig mine ordførerskaber, og det har jeg nu taget til efterretning.

