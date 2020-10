Metoo-bombe: Østergaard tilstår tre nye sager

Tre kvinder har tidligere fortalt, at de har følt sig 'udsat for uønsket seksuel kontakt fra min side i festligt lag,' skriver Morten Østergaard på Facebook

Morten Østergaard smider nu en bombe i #metoo-sagen internt i Radikale Venstre, som onsdag kostede ham posten som politisk leder.

For flere år siden blev Morten Østergaard gjort opmærksom på, at flere kvinder havde 'følt sig udsat for uønsket seksuel kontakt fra min side i festligt lag'.

'Jeg har fejlet på så mange planer,' skriver Morten Østergaard i et opslag på Facebook.

Dermed har Østergaard altså opsøgt andre end folketingsmedlemmet Lotte Rod med seksuelle intentioner, og det er en af grundene til, at han gik af som partileder, skriver han.

'Jeg har festet på en måde, som ikke tilkommer nogen med ansvar. Og slet ikke nogen, der hævder at lede med afsæt i værdier. Faktisk slet ikke nogen. '

'Jeg kan ikke forklare mine fejltrin. Jeg må i stedet lære at leve med dem og konsekvenserne af det. Som lige nu virker monumentalt,' skriver Morten Østergaard.

Morten Østergaard forsøgte at holde de tre - nye for offentligheden - sager skjult. Men det gik ikke, erkender han.

'Jeg troede naivt, at det ikke var nødvendigt at gå bodsgang offentligt for dem. At jeg faktisk kunne trække mig selv ud og undgå total udstillelse. Men det går ikke. Og det vil faktisk heller ikke være fair overfor de, som undrer sig,' skriver han.

'Jeg undskylder over for mine kolleger og mit parti. Da det svigt jo ligger sig oven i de tidligere. Og jeg beklager dybt, at jeg har svigtet tilliden hos mange mennesker,' skriver Morten Østergaard.

Ekstra Bladet har spurgt den nyvalgte radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, om hun har kendt til de tre sager mod Morten Østergaard.

Hun svarer ikke på skrift, men oplyser, at hun holder et kort pressemøde kl. 16.

Opdateres ...