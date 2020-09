metoo-møde i Venstre: 'En storm i et glas vand'

Der er ikke noget at komme efter. I Venstres folketingsgruppe er man fuldstændig enige om, hvordan man ser på den verserende debat om sexisme.

Sådan lyder det fra gruppeformand, Karsten Lauritzen, efter at partiets fungerende formand, Inger Støjberg, har skrevet et omstridt Facebook-opslag om emnet.

- Diskussionen om, hvad vi mener i Venstre, er en storm i et glas vand. Grundlæggende er der ikke en uenighed i Venstres folketingsgruppe, siger Lauritzen oven på et møde i Folketingsgruppen torsdag morgen.

På mødet drøftede gruppemedlemmerne Støjbergs Facebook-indspark, hvor hun blandt andet bemærkede, at 'det er ved at gå helt over gevind med al den MeToo og sexisme-snak'.

Dette fik 22 Venstre-folk uden for Christiansborg til offentligt gået i rette med Støjberg. Mens Venstres borgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard, kaldte Støjbergs indspark for 'dumt'.

Stor respekt for Sofie Linde

Blandt folketingsgruppens medlemmer valgte tidligere udviklingsminister Ulla Tørnæs at konstatere:

- Jeg har megastor respekt for Sofie Linde, hvis vi skal tage det den vej rundt. Jeg synes, hun virkelig har været modig. Den efterfølgende debat viser, at hun har haft noget at have det i, lød det med henvisning tv-værten, som kickstartede andenbølgen af den danske #metoo-debat med sin optræden til TV2 Zulus Comedy-show.

Partiets ligestillingsordfører, Fatma Øktem, har understreget, at hun ikke deler Støjbergs bekymring om, at snakken om sexisme er ved at gå over gevind.

Kan komme med komplimenter

- Karsten Lauritzen, er du enig med Inger Støjberg i, at det er gået over gevind, når man ikke kan komme med komplimenter?

- Man kan da sagtens komme med komplimenter, men man skal tænke over, hvordan komplimentet bliver opfattet. Sådan tænker en mand over det - sådan tænker en kvinde over det.

- Jeg synes helt ærligt, at det er jer, der har gjort det til et stort konflikt-emne. Og jeg synes, at I skal bruge jeres tid som presse på at tage denne her dagsorden seriøst. I stedet for at udstille det som om, at nogle i Venstre ikke mener, at sexisme-debatten skal tages seriøst.

- Der er 22 Venstre-medlemmer, der har skrevet et brev om, at de er uenige med den fungerende formand. Der har været en vis splittelse?

- Vi har nogen i vores bagland, som søger en konflikt her. Der er min anbefaling til dem, at det skal de lade være med. Det er helt ubegrundet, for i Venstre tager vi den her debat meget seriøst. Det gør vi i vores folketingsgruppe, og det gør vores partiformand også, lyder det fra Lauritzen oven på torsdagens gruppemøde.

Karsten Lauritzen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Skal opføre sig ordentligt

Inger Støjberg mener heller ikke, at der er den store uenighed om emnet i Venstre.

- Jeg tror godt, at man ved, hvornår tingene går over gevind, og hvornår man går over grænsen - f.eks. når man befamler. Det skal man ikke. Man skal opføre sig ordentligt, siger hun efter gruppemødet.

