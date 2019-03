Mette Abildgaard smidt ud med barn: Her er politikernes reaktioner

Mette Abildgaard, politisk ordfører for De Konservative, har på de sociale medier fået massiv opbakningpå de sociale medier, efter hun ifølge eget udsagn blev bedt om at forlade folketingssalen af formand, Pia Kjærsgaard (DF), fordi hun havde taget sin etårige datter med i salen.

Det er overvejende folketingskollegaer fra rød blok, der har støttet den konservative politiker i sin ret til at tage sin datter med i Folketingssalen, imens medlemmerne fra hendes eget konservative parti er tavse.

Her smider Pia K. baby ud af Folketingssalen

En af dem der har vist sin støtte på sociale medier er Enhedslistens Pernille Skipper, der kalder Pia Kjærsgaards synspunkt for 'gammeldags.'

'Fuldstændig opbakning til dig, Mette Abildgaard. Jeg har selv været på vej til at tage min lille datter med i salen. Det kan ikke genere nogen og det er så gammeldags at tænke, at børn ikke må ses for at kunne holde på formerne', skriver hun på Twitter.





Fuldstændig opbakning til dig, @metteabildgaard. Jeg har selv været på vej til at tage min lille datter med i salen. Det kan ikke genere nogen og det er så gammeldags at tænke, at børn ikke må ses for at kunne holde på formerne #dkpol — Pernille Skipper (@PSkipperEL) 19. marts 2019

Partikollegaen fra Enhedslisten Nikolaj Villumsen er enig og mener, at der skal være plads til småbørnsforældre og deres børn i folketingssalen.

'Du har en virkelig sød og dejlig lille datter Mette. Jeg er glad for at jeg nåede at hilse på hende inden i blev smidt ud. Selvfølgelig skal der være plads til os småbørnsforældre og vores børn i folketingssalen. Vi lever trods alt i 2019,' skriver han på Twitter.

Du har en virkelig sød og dejlig lille datter Mette. Jeg er glad for at jeg nåede at hilse på hende inden i blev smidt ud. Selvfølgelig skal der være plads til os småbørns forældre og vores børn i folketingssalen. Vi lever trods alt i 2019. — Nikolaj Villumsen (@nvillumsen) 19. marts 2019

Christian Juhl, ligeledes fra Enhedslisten, går lige skridtet videre for at vise sin opbakning til Mette Abildgaard og skriver, at tingene bliver anderledes, hvis han en dag overtager Pia Kjærsgaards job.

'Kære Mette. Når jeg sidder i formandsstolen, er du og Esther Marie velkomne, skriver Christian Juhl,' skriver han.

Kære Mette. Når jeg sidder i formandsstolen, er du og Esther Marie velkomne #dkpol — Christian Juhl (@ChristianJuhl2) 19. marts 2019

Politikernes reaktioner på de sociale medier kommer dog ikke ensidigt Mette Abildgaard til forsvar. Marlene Harpsøe fra Dansk Folkeparti var hurtigt på tasterne for at forsvare sin partikollega og kaldte det 'mærkeligt', at den konservative politiker tog sin datter med i Folketingssalen.

'Kære Mette Abildgaard. Jeg synes det er en rigtig dejlig pige, du har fået dig der, ingen tvivl om det. Men jeg må indrømme, at jeg synes det er lidt mærkeligt at tage sit barn med i folketingssalen til en afstemning. Helt fair, at Pia Kjaersgaard siger det, skriver hun.

Kære @metteabildgaard - jeg synes det er en rigtig dejlig pige du har fået dig der, ingen tvivl om det. Men jeg må indrømme, at jeg synes det er lidt mærkeligt at tage sit barn med i folketingssalen til en afstemning. Helt fair at @Pia_Kjaersgaard siger det. #dkpol — Marlene Harpsøe (@MarleneHARPSOEE) 19. marts 2019

Også DF's Karina Adsbøl bakker Pia Kjærsgaards beslutning.

Sød pige i har, men du kan da ikke være overrasket Mette, der står på døren til folketinget, kun for folketingsmedlemmer. Og det er dit lille pus jo ikke endnu, skriver hun.

Sød pige i har, men du kan da ikke være overrasket Mette, der står på døren til folketinget, kun for folketingsmedlemmer Og det er dit lille pus jo ikke endnu. — Karina Adsbøl (@AdsbolAdsbl) 19. marts 2019

Forhenværende socialdemokratisk folketingsmedlem og medlem af Europaparlamentet Jeppe Kofoed retter skarp kritik mod Pia Kjærsgaards beslutning om at bortvise Mette Abildgaard og mener, at hun burde undskylde overfor den konservative politiker.

'Hvad sker der lige for Folketingets Formand? Det er en helt uanstændig opførelse - og særdeles urimeligt overfor Mette Abildgaard. Pia Kjærsgaard burde sige undskyld,' skriver han.

Hvad sker der lige for Folketingets Formand? Det er en helt uanstændig opførelse - og særdeles urimeligt overfor @metteabildgaard . @Pia_Kjaersgaard burde sige undskyld. — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) 19. marts 2019

Tidligere medlem af Folketinget for Søren Pind (V) giver også sit besyv med på Twitter.

Her skriver han, at der måske kunne være en grund til, at tingene er som de er, når børn fylder talerstolen, indstilles til Nobelprisen og fylder mødesalene, hvilket efter alt at dømme er en reference til den svenske klimaaktivist Greta Thunberg på 16, der netop er blevet nomineret til Nobels fredspris.