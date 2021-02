Mette bløder op på vildt corona-krav

Hun mener det samme - bare på en anden måde.

Statsminister Mette Frederiksen bløder mandag aften op for den opsigtsvækkende melding, hun kom med i anledning af genåbningen af folkeskolens mindste klasser.

Her fastslog statsministeren, at eleverne på de ældste klassetrin ikke kommer tilbage i skole, før der er 'fuldstændig epidemikontrol' - en situation, som Danmark endnu ikke har været i.

Men mandag aften præciserer Mette Frederiksen i en skriftlig udtalelse, at den 'fuldstændige kontrol' blot skal forstås sådan, at 'flere er vaccinerede, og færre er indlagte, så vi bedre kan stå imod en stigende smitte. Altså at have kontrol med epidemien'.

Hun har bakket

- Det lyder som en opblødning fra at have 'fuldstændig kontrol' med virus, siger tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith til Ekstra Bladet.

Hun efterlyser i det hele taget klarere tal for, hvornår regeringen mener, at der kan lukkes mere op.

- Det tror jeg, at der er mange, der efterlyser, så vi hver især bedre kan følge med. Jeg så gerne, at man lavede målsætninger, som vi alle kan følge med i, siger hun og giver dermed ikke meget for Mette Frederiksens 'flere vaccinerede' og 'færre indlagte' som retningssnore.

Foreløbig gælder de nuværende restriktioner frem til 28. februar.