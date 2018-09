Mette Bock varmer taburetten - og blir' hvis brormand kalder

Kulturminister Mette Bock (LA) dropper Folketinget for at gå efter en plads i Europa-Parlamentet.

Alligevel bliver hun som minister.

- Selvfølgeligt gør jeg det, pointerer hun.

- Det bliver jeg ved med, indtil den (regeringen, red.) går af.

- Du vil ikke give en partifælle mulighed for at få ministererfaring?

- Jeg sidder som minister. Det er et stort privilegium at sidde som kultur- og kirkeminister. Og det fortsætter jeg selvfølgelig med.

Det ved ingen

- Handler det her om, du godt ved, det bliver meget svært for LA at fortsætte i regering efter valget?

- Nej, overhovedet ikke. Ingen ministre ved, om de fortsætter efter valget. Det ved ingen. Det beslutter vælgerne.

- Men DF siger, I skal ud.

- Nu må vi se, hvad vælgerne siger. Når vælgerne har besluttet sig, så kommer hele diskussionen om, hvem der så skal danne regering.

- Jeg løber den risiko, at jeg måske er helt ude af politik til sommer. Men jeg synes, man som politiker skal være modig.

Klar hvis brormand ringer

De europæiske følelser har dog ikke helt udvisket ambitionen om at forblive som minister, hvis LA genvinder pladsen i regeringen.

- Hvis nogen spurgte mig, om jeg ville fortsætte med at være en del af den danske regering, så vil mit svar være ja.

- Det fineste af alt er at sidde i sit eget lands regering. Det betyder, at jeg i så fald ville trække mig som spidskandidat til Europa-Parlaments-valget, siger Mette Bock.

- Hvis man har ministerambitioner, er det mest respektfulde så ikke at stille op til Folketinget?

- Hvis jeg stillede op til parlamentet samtidig med, at jeg stillede op til Folketinget, så ville jeg godt kunne se som vælger, at det er godt nok svært, hvis der kom et folketingsvalg to måneder inden parlamentsvalget. Skal vi så stemme på hende, som måske smutter om to måneder?

- Det ville jeg synes, var forvirrende. Nu siger jeg helt ærligt: Jeg satser på Europa-Parlamentet og derfor stiller jeg ikke op til Folketinget på trods af, jeg fik et rigtig godt valg til Folketinget sidste gang. Den risiko løber jeg. Så overlader jeg resten til vælgerne.

Mette Bock afviser i øvrigt, at hendes ministerpost og EU-kandidatur skygger for hinanden.

- Jeg har frigjort tid, fordi jeg ikke skal forberede det kommende folketingsvalg, siger hun.