Mette: - Ekstra Bladet ønsker flere syge

Statsminister Mette Frederiksen blev noget stram i betrækket, da Ekstra Bladet tirsdag spurgte til, hvorfor hun ikke har sikret et bedre sundhedsvæsen til at klare corona

Langt de fleste danskere er vaccineret. Sundhedspersonalet er vaccineret. Behandlingen af corona er langt mere effektiv.

Alligevel kigger danskerne nu igen ind i en vinter, hvor sygehusene risikerer at blive overmandet af corona og må udskyde både kræft- og hjerteoperationer.

Det vil ske i Sundhedsstyrelsens såkaldte scenarie D, hvor 800-1000 patienter er indlagt, og 150-200 ligger på intensiv.

Men i marts var katastrofe-scenariet D defineret ved 300 patienter på intensiv. Altså en højere tærskel. Og tilbage i foråret 2020 understregede Sundhedsstyrelsen, at man kunne klare over 900 patienter på intensiv i en kort spidsbelastningsperiode.

Der skal med andre ord færre og færre kritisk syge patienter til, før sygehusene officielt kaldes spidsbelastede. Og det forsøgte Ekstra Bladet tirsdag at spørge statsminister Mette Frederiksen (S) til på Christiansborg:

Er der andre spørgsmål?

- Havde det så ikke været smartere, at du som statsminister havde opgraderet sundhedsvæsnet, så man kunne klare mange flere på intensiv, frem for at indføre restriktioner og sende alle hjem?

- I det spørgsmål ligger der jo, at det havde været rigtigt at håndtere sundhedsvæsnet på en sådan måde, at mange flere mennesker skulle dø, siger Mette Frederiksen.

- For når du først er der, hvor du bliver indlagt på intensiv, så vil det for nogle også medføre, at man dør, og jeg har hele tiden lagt det modsatte til grund, nemlig at vi skulle igennem det her på en sundhedsmæssig og økonomisk forsvarlig måde.

- Så helt grundlæggende køber jeg ikke præmissen, at mange flere mennesker skal smittes og blive alvorligt syge, og mange flere - som jeg forstår, at Ekstra Bladet synes – skal på intensiv og potentielt dø. Så det er simpelthen en uenighed om præmissen.

- Er der andre spørgsmål, lød det fra statsministeren, henvendt til andre journalister.

Kan det samme

Ekstra Bladet afventer svar fra Sundhedsstyrelsen om, hvorfor der skal færre og færre indlagte på intensiv for at erklære 'spidsbelastning' af sygehusene.

Ekstra Bladet har også spurgt professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg. Han mener, at sygehusene kan klare det samme som i foråret 2020:

- Sundhedsvæsnet er det samme. Det er blevet væsentlig bedre rustet: Vi havde ikke vacciner, og personalet var ikke vaccineret. Det er mere robust. Indlæggelserne er blevet kortere, siger han.

- Vi kan stadig skaffe 900 pladser på intensiv, men så er vi langt, langt inde i aflysninger af andre operationer, som ikke er absolut akutte, lyder det.