Mette er fattig-forvirret

Ja, nej, måske og så alligevel ikke.

I løbet af det seneste år har Socialdemokratiet haft alle tænkelige holdninger til, hvornår børn er fattige.

Før valget var børn fra familier med 20.000 kroner efter skat til sig selv om måneden 'decideret fattige' ifølge Socialdemokratiet.

- Det kan man slet ikke diskutere, sagde daværende socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

Men efter magtovertagelsen og efter 'børnenes statsminister', Mette Frederiksens, indtog i Statsministeriet, har piben fået en helt anden lyd.

Nu er børn fra familier med 20.000 kroner efter skat pludselig ikke længere 'reelt fattige', hvis man skal tro Mette Frederiksen.

- At kalde familier med det rådighedsbeløb fattige 'gør skade på diskussionen, lød det endda fra Mette Frederiksen, da hun i oktober åbnede Folketinget.

Siden da har socialminister Astrid Krag over for DR så alligevel åbnet op for, at nogle af børnene alligevel kan være fattige.

Og for at gøre forvirringen total har Mette Frederiksen også lavet en kampagne-video med en gruppe unge DSU'ere, hvor hun giver indtryk af, at hun vil hjælpe børn, der 'har følt sig fattige' - altså uafhængig af, hvad forældrene tjener.

Kovendingen på en af statsministerens absolutte mærkesager - fattige børn - har ikke fået megen opmærksomhed.

Og det virker da heller ikke som noget, Mette Frederiksen er særlig glad for at snakke om.

Det kommer jeg ikke til at diskutere

Ekstra Bladet har gennem tre uger forsøgt at få Mette Frederiksens svar på, hvorfor hun efter valget har drejet 180 grader rundt på spørgsmålet om, hvornår børn er fattige.

Men det er foreløbig ikke blevet til mange svar.

4. januar spurgte vi Mette Frederiksen, da hun var til de radikales nytårsstævne i Nyborg:

- Mette Frederiksen, vil du hjælpe børn, der har følt sig fattige, selvom de kommer fra familier med 20.000 kroner til sig selv?

- Jeg kommer ikke til at diskutere konkrete børn. Du spørger til nogle konkrete børn, der optræder i en video for Socialdemokratiet.

- Før valget sagde du, at man var decideret fattig, hvis man som børnefamilie havde 20.000 kroner til sig selv. Nu er man ikke …

- ... jeg har sagt det, jeg gerne vil sige i dag, lød det fra statsministeren.

Ikke noget at tilføje

27. januar var der ingen ord fra statsministeren, da Ekstra Bladet spurgte igen på Christiansborg, men dagen efter kom tungen lidt mere på gled. Meget lidt:

- Mette Frederiksen, er børnefamilier med 20.000 kroner fattige, eller er de ikke?

- Jeg har egentlig ikke så meget at tilføje. Ved Folketingets åbning gjorde jeg det meget klart, at jeg ikke mener, at man med 20.000 kroner kan betragte sig selv som fattig.

- Hvorfor sagde I så før valget, at man var fattig?

- ...

- Hvorfor er der forskel på, hvad I mener om fattige børn før og efter valget?

- Det mener jeg heller ikke, at der er. Hvis en familie har 20.000-25.000 til sig selv, så mener jeg ikke, at de er fattige.

- Hvorfor sagde I så noget andet før?

- ...

- Vil du hjælpe børn, der har følt sig fattige, uanset hvad deres forældre tjener?

- Det er et lidt abstrakt spørgsmål. Det er ikke så enkelt, hvad det vil sige at 'hjælpe'. Jeg er optaget af at sikre reelt lige muligheder, det handler f.eks. også om skoler".

Socialdemokratiet har lovet at definere en fattigdomsgrænse i løbet af regeringsperioden.