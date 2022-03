Mette F: Åbenlyst stadigvæk meget store problemer

Mette Frederiksen er efterhånden mere berygtet end berømt for sin selvudnævnte titel som børnenes statsminister.

Onsdag satte hun både trumf på og tåre bag, da hun sagde undskyld til 22 børn, som i 1951 blev hevet til Danmark, hvor de blev frarøvet modersmål og værdig barndom.

Men undskyldningen kommer på en dyster nutidig baggrund. Som Ekstra Bladet skrev tirsdag, så viser årsrapporten fra Grønlands Politi 2021, at de massive problemer med overgreb på børn stadig forbliver uløste. Kurven er langt fra knækket.

I 2021 blev der anmeldt 249 seksualforbrydelser mod børn under 15 år.

- Tallene taler deres eget dramatiske sprog. Der er kolossale udfordringer med en del børn i det grønlandske samfund. Vi har sat gang i en del sammen. Det virker ikke fra den ene dag til den anden. Derfor er det noget, som skal have vores fulde opmærksomhed og højeste prioritet.

- Jeg rejser til Grønland på mandag. Der kommer vi til at have fokus på de mest udsatte børn, konstaterer Mette Frederiksen, da Ekstra Bladet efter undskyldningen stikker mikrofonen frem.

For langsomt

Regeringen har sat penge af til at løse problemet med de mange overgreb. Men det som om, der ikke sker noget nævneværdigt. Tre børnehuse er stadig ikke bygget og der er kolossal mangel på socialrådgivere. Bare for at nævnte to hængepartier.

- Du kalder dig børnenes statsminister, hvornår sker der noget, som kan mærkes i Grønland?

- Det er helt åbenlyst, at det ikke går hurtigt nok. Der er stadigvæk meget, meget store problemer. Ingen af os gør os forestillinger om, at vi kan rette op på det hele på en gang. Men du kommer ikke til at høre mig sige, at vi kan være tilfredse nogen af os med de tal, der stadigvæk er, erkender statsministeren.

Ved det følelsesladede undskyldningsarrangement lader statsministeren efter mødet med Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, om blandt andet gas, den hårde statskvinde holde et øjebliks pause. Ægtemanden Bo Tegnberg er tilmed hevet af huse.

- Danmark siger i dag det eneste rigtige ord, der er at sige: Undskyld.

- Undskyld for det der blev gjort. Men et endnu større undskyld for det, der ikke blev gjort, lød det fra statsministeren til de seks nulevende grønlændere, som sad til rundbords i Nationalmusset gamle sal.

Mette Frederiksen har allerede sagt undskyld til de såkaldte eksperimentbørn én gang. Og i næste uge gør hun det én gang til i Nuuk, Grønland, så undskyldningen får både airtime og plads i statsministerens ellers travle kalender.

En socialdemokratisk topstrateg har tidligere belært Ekstra Bladet om, at undskyldningen til Godhavnsdrengene gik rent ind i vælgerhavet. Derfor kunne undskyldningen onsdag eftermiddag ikke undgå at få genudsendelsens præg.

Eva Illum talte til forsamlingen på vegne af de berørte børn nu vokse. Statsministeren får et knus. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi skal kigge indad

Formanden for selvstyret, Mute B. Egede, citerede grønlandsfarer Knud Rasmussen i sin tale til de seks nulevende eksperimentbørn.

- Glem aldrig tiden der gik, for den der kommer.

Underforstået, vi skal lære af fortidens fejl.

- Du er gået til valg på at gøre noget ved det her. Hvornår sker der noget, som de grønlandske børn kan mærke, så det ikke bare bliver ved politikersnak?

- Der er flere ting, der skal gøres. Først og fremmest skal man kigge indad. Og det er først og fremmest en grønlandsk opgave. Vi har også søgt partnerskab med vores venner, så vi kan gøre en ekstra indsats. Mange ting er lykkes. Det er vi nødt til at sige. Men der er også nogle ting, hvor vi må sige, at det ikke har ændret noget, siger Mute B. Egede.

- Børnene er vores fremtid. Vi skal gøre en indsats i dag og i morgen. Men vi skal også satse på fremtiden, så det er også et langt sejt træk, vi er igennem.

Mette Frederiksen med sin mand Bo Tengberg. I forgrunden i blåt Mute B. Egede selvstyrformand i Grønland. Foto: Tariq Mikkel Khan