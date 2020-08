Mette F: Alle skal bruge mundbind i offentlig transport

Fra på næste lørdag skal alle danskere bruge mundbind i offentlig transport på alle tider af døgnet.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde lørdag.

- Vi indfører et krav om, at alle danskere skal bruge mundbind i den offentlige transport på alle tider af døgnet. Ikke kun i myldretiden, siger statsminister Mette Frederiksen.

- Hvis et lille mundbind kan skærme os fra en stor smittestigning, så er det godt givet ud.

Også i taxi

Kravet kommer til at gælde alle over 12 år - også ansatte - og vil gælde på både stationer, stoppesteder samt i alle transportmidler. Herunder taxier.

Forbryder man sig mod kravet om mundbind, vil man blive bedt om at forlade stedet, lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht (S), der også er med på pressemødet.

Samtidig afslører statsministeren, at kravet om mundbind i den offentlige transport hurtigt kan blive udvidet.

- Det kan sagtens være, at vi på et tidspunkt udvider kravet. Det kan være, når vi er i supermarkedet eller venteværelset.

I den forbindelse mener statsministeren, at danskerne har slækket for meget på afstandsrådene hen over sommeren.

– Krammene sidder løsere. Det kan vi se i samfundet, siger hun på pressemødet i Statsministeriet.

Statsministeren: For mange med ikke-vestlig baggrund er smittet

Lokale nedlukninger

Ifølge statsministeren kan der komme flere lokale nedlukninger, hvis der opstår regional smitte.

- Sådan vil vi se lokale tiltag i sensommeren, og givetvis også i efteråret og henover vinteren. Der kan komme særlige regler i den kommune, hvor man bor, eller på ens arbejdsplads.

Statsminister Mette Frederiksen varsler også, at der bliver 'hårde prioriteringer' i regeringens kommende finanslovsudspil ift. den offentlige velfærd.

- Men vi skal også investere, lyder det fra statsministeren.

- Investeringer, som skal tjene til at genoprette og gøre, så vi kommer styrket ud af situationen.

- Samtidig skal vi fastholde og styrke coronakapaciteten og beredskabet. For det får vi brug for - os i fremtiden, siger hun.

Sårbare anbefales mundbind

Ifølge Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, anbefaler man også sårbare borgere fremover at bruge mundbind, når de færdes eksempelvis i butikker eller, hvor der er andre mennesker. Her er afstands-anbefalingen samtidig mindst to meter, siger Brostrøm.