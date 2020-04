Mette F: Danskerne må vente på svar om bryllupper

Danskerne kan endnu ikke få at vide, om de kan holde bryllupper og andre arrangementer hen over sommeren, meddeler statsministeren efter tirsdagens spørgetime

På doorstep efter spørgetimen siger statsminister Mette Frederiksen, at danskerne må vente på svar på, om de kan holde bryllupper og andre arrangementer hen over sommeren:

- Jeg er en af dem, der har planlagt et sommerbryllup. Men jeg ved heller ikke, hvad der kommer til at ske hen over sommeren. Vi følger sygdommens udvikling.

- Vi kan se, at store arrangementer kan indeholde det, vi kalder 'superspredning'. Derfor kan vi nu sige, at man ikke på noget tidspunkt hen over sommeren må forsamle sig mere end 500 mennesker. Det siger vi, så man kan komme ud af de arrangementer.

- Men vi kan ikke komme til at gøre det mere præcist nu. Vi kender ikke sygdommens udvikling, siger Mette Frederiksen.

