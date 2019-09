Mette F: Det er ikke et spørgsmål om Arne

Nu er det Arnes tur!

Så klar var løftet fra talerstolen fra Mette Frederiksen under Socialdemokratiets årlige kongres i Aalborg.

- Ingen kan gemme sig bag jura og teknik. Nu står det nemlig helt klart. At det ikke vil være et brud på noget forlig. At gennemføre en ret til tidlig pension. Derfor gør vi det i dén her valgperiode, lover statsministeren til partifællernes store begejstring.

Ikke om Arne

Men hvorvidt Arne Juhl, der som 16-årig startede som arbejdsdreng på en jernfabrik i midten af 70'erne og siden slæbte ølkasser på bryggeriet i Haderslev, rent faktisk personligt får noget personligt ud af de flotte løfter er yderst usikkert.

I Aalborg kommer Mette Frederiksen nemlig ikke en døjt nærmere, hvem som egentlig får gavn af hendes rundhåndede løfter.

- Hvordan kan du så love, det er Arnes tur?

- Det er ikke et spørgsmål om Arne.

- Det har du jo gjort det til nu...

- Nej, det har jeg ikke. Det er et spørgsmål om, at dem som er nedslidte skal have adgang til en tidligere pension.

- Har du sagt til Arne, at han ikke kan regne med noget, at han bare er et symbol på det I drømmer om?

- Arne er ikke bare et symbol. Arne har valgt at være ansigtet på vores kampagne. Det har han gjort på grund af sin egen situation. Men også fordi han ønsker et mere retfærdigt pensionssystem.

- Min klare forventing er, at vi har det hele på plads næste år. Og vi får forhandlet en ny pension i den folketingssamling, vi åbner lige om lidt, siger hun.

På knæ

Fra talerstolen tigger statsminister ligefrem Kristian Thulesen Dahl om hjælp. Uden Dansk Folkeparti ser det nemlig svært ud at samle flertal for pensionsambitionen.

- Kristian. Jeg regner med dig, siger Mette Frederiksen.

Selv tager Arne Juhl det ganske roligt, at han måske ikke kommer til at drage gavn af den mulige sænkelse af pensionsalderen for udvalgte grupper.

- Nu har de lovet, at det bliver gennemført i den her valgperiode. Det er ikke sikkert, at jeg når det, men så når nogle af mine arbejdskollegaer at få det, siger han til DR Nyheder.

Arne Juhl gennemgår i øjeblikket et kemobehandlingsforløb efter en kræftoperation.

Mette tigger om hjælp: Kristian, jeg regner med dig