Mette F efter depressions-interview: Jeg er tryg ved Sass som minister

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, bakker nu sin gruppeformand og højrehånd Henrik Sass Larsen op.

Det sker, efter Henrik Sass Larsen i Politiken søndag fortæller, at han har været ramt af en depression. I Interviewet slår Henrik Sass Larsen dog fast, at han er 'er fit og dygtig nok til' at blive finansminister. 'Derfor har jeg meldt mig klar hos Mette', som han siger.

Og nu kommer Mette Frederiksen ham i møde:

'Jeg har haft mange samtaler med Henrik undervejs i hele forløbet. Og det har min meget store respekt, at Henrik nu offentligt fortæller om noget, der i virkeligheden er meget privat. Men som kan ramme alle. Og som rammer stadig flere i vores samfund', skriver Mette Frederiksen på Facebook.

'Allerede nu beder mange medier mig om at kommentere på Henriks situation, og om han kan blive minister, såfremt det lykkes at få flertal for en ny retning og en ny regering for Danmark. Fair nok.'

'Ingen ved, hvordan mandaterne falder ud efter valget. Men jeg ved, vi først skal vinde et valg - og opnå vælgernes tillid, før det giver mening at tale om ministerlister. Så i denne omgang blot dette: Henrik er en af mine nærmeste, og han har meldt sig klar igen. Jeg er tryg ved, at Henrik kan bestride en ministerpost,' lyder det fra den socialdemokratiske formand.

Mette Frederiksen nævner ikke i opdateringen specifikt, at det er finansministerposten, der er øremærket Henrik Sass Larsen.

Henrik Sass Larsens opsigtsvækkende interview kommer, efter Ekstra Bladet de seneste uger har afsløret, hvordan Henrik Sass Larsen har været fraværende ved fire ud af 11 møder i Statsrevisorerne sidste år.

Et job, han får 330.000 kroner om året udover sin folketingsløn for at passe.

Så sent som lørdag har Ekstra Bladet afsløret, at Henrik Sass Larsen i november var fraværende fra en tjenesterejse og et møde i Statsrevisorerne. Ekstra Bladet kunne samtidig fortælle, at Sass de selvsamme dage var på arbejde og deltog i optagelserne til tv-programmet 'Pind & Sass', som kørte hele efteråret på TV2 News.

Ny Sass-afsløring: Optog tv-show på pjækkedage

Fravær før depression

Derudover erfarer Ekstra Bladet, at tre af de fire møder, som Henrik Sass Larsen udeblev fra, fandt sted, før Henrik Sass Larsen i oktober, ifølge sit interview med Politiken, blev syg med depression. De andre møder, Henrik Sass ikke deltog ved, lå således ifølge Ekstra Bladets oplysninger i henholdsvis marts, april og august 2018.

Og i november, på dagen for det fjerde møde han udeblev fra, deltog han som beskrevet i optagelserne til sit program 'Pind og Sass' på TV2 News.

Ifølge Mette Frederiksen skal Henrik Sass Larsens sygdom ikke have nogen indflydelse på, at han kan være minister:

'At man har været syg, psykisk eller fysisk, skal efter min mening ikke bestemme, om man kan bestride et politisk embede.'

'Jeg ved, at det mildest talt ikke har været nemt for Henrik at skulle fortælle om sin depression. Var han ikke en offentlig person, havde det heller ikke været nødvendigt.'