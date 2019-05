Mette F er rask: - Nu er jeg klar!

Efter at have været indlagt med slemt maveonde melder S-formand Mette Frederiksen sig nu klar og ind i valgkampen

S-formand Mette Frederiksen melder sig rask og klar til valgkamp.

Det sker, efter hun i fem dage har været lagt ned af et slemt maveonde, som også fik hende indlagt på Herlev hospital i starten af ugen.

Ekstra Bladet kan nu fortælle, at Socialdemokratiets formand torsdag aften vil sende et nyhedsbrev ud til partiets medlemmer, hvor hun melder sig ind i valgkampen.

'Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle opleve valgudskrivelsen fra en hospitalsseng. Men sådan blev det. Et slemt maveonde ramte mig i weekenden og betød blandt andet, at jeg ikke kunne deltage i de første partilederrunder. Ikke engang en romkugle kunne jeg klemme ned', skriver Mette Frederiksen til medlemmerne.

'Det har taget lidt tid at komme til hægterne. Men nu er jeg klar!'

Meldingen til medlemmerne kommer, efter Mette Frederiksen torsdag har måtte tage endnu en dag på langs og trodse sin egen prognose om at kunne være klar dag.

Mette Frederiksens valgkamp begynder fredag på Aalborg Katedralskole.

Indlagt med drop

Danskerne blev gjort bekendt med Mette Frederiksens sygdom mandag aften, hvor den socialdemokratiske formand delte et billede på Facebook af sin hånd med et drop fra en hospitalsseng.

Tirsdag over middag beskrev S-formanden sin sygdom som et 'slemt maveonde', som hun dog hurtigt regnede med at komme sig over.

Blot en time og syv minutter efter Facebook-opdateringen tirsdag, hvor Mette Frederiksen viste et billede af sine ben i en hospitalsseng, valgte Lars Løkke Rasmussen at bede om ordet i Folketingssalen for at udskrive valget.

Samme aften optog Mette Frederiksen, tydeligt svækket, en Facebook-video fra sit hjem, hvor hun fortalte nærmere om sygdommen.